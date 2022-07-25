https://sputnik-georgia.ru/20220725/vtb-bank-georgia-prodaetsya-natsbank-sdelal-zayavlenie-268853368.html

VTB Bank Georgia продается? Нацбанк сделал заявление

VTB Bank Georgia продается? Нацбанк сделал заявление

Национальный банк Грузии даст согласие на проведение сделки только в одном случае 25.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-25T14:25+0400

2022-07-25T14:25+0400

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ТБИЛИСИ, 25 июл — Sputnik. Желающие приобрести "дочку" российского VTB Bank - VTB Bank Georgia, пока не обращались в Национальный банк Грузии, говорится в заявлении Нацбанка.Ранее в грузинских СМИ появилась информация, что VTB Bank Georgia покупает российский бизнесмен грузинского происхождения Давид Хидашели. Недавно он приобрел знаменитые "кувшины" в парке Рике в исторической части Тбилиси.В Нацбанке заверили, что любая сделка будет проходить прозрачно, в полном соответствии с требованиями международных санкций и действующего законодательства."Исходя из того, что VTB Bank находится под санкциями департамента казначейства США, следовательно, любая сделка, связанная с его куплей-продажей, должна быть согласована сторонами с департамента казначейства США", - говорится в сообщении Нацбанка.Там же отмечено, что Национальный банк Грузии даст свое согласие на транзакцию только в случае одобрения. C 27 февраля всех клиентов физических лиц банка ВТБ Грузия обслуживают в Basisbank ("Базисбанк"). Депозиты и кредиты юридических лиц, открытые в VTB Bank Georgia, были переданы грузинскому Liberty Bank. "Либерти банк" начал обслуживать этих клиентов с 3 марта.

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грузия, экономика, новости, сша, тбилиси, национальный банк, liberty bank, vtb bank georgia