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Эксперт назвал главные причины краха американской гегемонии - видео

Эксперт назвал главные причины краха американской гегемонии - видео

Спецпредставитель США по Ирану в ответ на визит Путина в Тегеран заявил, что Иран должен сделать выбор: стать зависимым от России или сотрудничать "со всем... 26.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-26T17:57+0400

2022-07-26T17:57+0400

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Из-за чего визит президента России вызвал такую острую реакцию в Вашингтоне? Почему американцы боятся российско-иранского союза? Зачем США портят отношения даже с Турцией и Саудовской Аравией, своими традиционными союзниками? Что заставляет США толкать своих геополитических противников к антиамериканскому сотрудничеству? Обо всем этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал доцент Финансового Университета при Правительстве РФ Дмитрий Журавлев.

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видео, мультимедиа, экспертное мнение, сша, политика, россия, видео