https://sputnik-georgia.ru/20220726/ekspert-nazval-glavnye-prichiny-krakha-amerikanskoy-gegemonii---video-268903630.html
Эксперт назвал главные причины краха американской гегемонии - видео
Эксперт назвал главные причины краха американской гегемонии - видео
Спецпредставитель США по Ирану в ответ на визит Путина в Тегеран заявил, что Иран должен сделать выбор: стать зависимым от России или сотрудничать "со всем... 26.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-26T17:57+0400
2022-07-26T17:57+0400
2022-07-26T18:14+0400
видео
мультимедиа
экспертное мнение
сша
политика
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/07/1a/268903332_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_21e0cf617150216796063c3b28dc3acc.png
Из-за чего визит президента России вызвал такую острую реакцию в Вашингтоне? Почему американцы боятся российско-иранского союза? Зачем США портят отношения даже с Турцией и Саудовской Аравией, своими традиционными союзниками? Что заставляет США толкать своих геополитических противников к антиамериканскому сотрудничеству? Обо всем этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал доцент Финансового Университета при Правительстве РФ Дмитрий Журавлев.
сша
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/07/1a/268903332_0:0:1440:1080_1920x0_80_0_0_435a528a6a2396b7a4ed7eb23601987f.png
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
видео, мультимедиа, экспертное мнение, сша, политика, россия, видео
Эксперт назвал главные причины краха американской гегемонии - видео
17:57 26.07.2022 (обновлено: 18:14 26.07.2022)
Спецпредставитель США по Ирану в ответ на визит Путина в Тегеран заявил, что Иран должен сделать выбор: стать зависимым от России или сотрудничать "со всем остальным миром"
Из-за чего визит президента России вызвал такую острую реакцию в Вашингтоне? Почему американцы боятся российско-иранского союза? Зачем США портят отношения даже с Турцией и Саудовской Аравией, своими традиционными союзниками? Что заставляет США толкать своих геополитических противников к антиамериканскому сотрудничеству? Обо всем этом в интервью "Sputnik на русском
" рассказал доцент Финансового Университета при Правительстве РФ Дмитрий Журавлев.