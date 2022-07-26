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Модель из Швейцарии нарядилась в платье от грузинского дизайнера ANOUKI - ФОТО
Модель из Швейцарии нарядилась в платье от грузинского дизайнера ANOUKI - ФОТО
Влиятельная в соцсетях персона остановила свой выбор на грузинском бренде 26.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-26T19:14+0400
2022-07-26T19:14+0400
2022-07-26T19:14+0400
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ТБИЛИСИ, 26 июл — Sputnik. Швейцарская модель, актриса и инфлюенсер Зои Пастель (Zoë Pastelle) появилась в платье от грузинского бренда Anouki, который возглавляет дизайнер Ануки Арешидзе.Фотографиями модели в соцсетях поделился Mercedes-Benz Fashion Week TBILISI, подписав "Зои Пастель носит Anouki". Девушка на фото предстала в белом платье-миди с объемными рукавами "фонариками".Ануки Арешидзе довольно широко известна на родине и за ее пределами. В одежде от Арешидзе уже появлялись такие звезды, как Крисси Тайген, Леди Гага, Хлои Кардашьян, Джесси Джей, мама Илона Маска Мэй Маск и другие. Недавно в пальто от Арешидзе "засветилась" шведская топ-модель, бывший "ангел" Victoria's Secret Эльза Хоск.Первую личную коллекцию с участием известной супермодели Ирины Шейк Арешидзе представила в 2013 году в Киеве. С тех пор каждое ее шоу неизменно собирает полные залы. Вещи Anouki продаются по всему миру через байеров, а также в монобутиках Тбилиси и Батуми.
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культура, новости, грузия, ануки арешидзе, тбилиси, батуми, дизайнеры, грузинские дизайнеры покоряют мир моды, грузинские дизайнеры, anouki, шоу-бизнес, грузинский шоу-бизнес
Модель из Швейцарии нарядилась в платье от грузинского дизайнера ANOUKI - ФОТО
Влиятельная в соцсетях персона остановила свой выбор на грузинском бренде
ТБИЛИСИ, 26 июл — Sputnik. Швейцарская модель, актриса и инфлюенсер Зои Пастель (Zoë Pastelle) появилась в платье от грузинского бренда Anouki, который возглавляет дизайнер Ануки Арешидзе.
Фотографиями модели в соцсетях поделился Mercedes-Benz Fashion Week TBILISI, подписав "Зои Пастель носит Anouki". Девушка на фото предстала в белом платье-миди с объемными рукавами "фонариками".
Ануки Арешидзе довольно широко известна на родине и за ее пределами. В одежде от Арешидзе уже появлялись такие звезды, как Крисси Тайген, Леди Гага, Хлои Кардашьян, Джесси Джей, мама Илона Маска Мэй Маск и другие. Недавно в пальто от Арешидзе "засветилась" шведская топ-модель, бывший "ангел" Victoria's Secret Эльза Хоск.
Первую личную коллекцию с участием известной супермодели Ирины Шейк Арешидзе представила в 2013 году в Киеве. С тех пор каждое ее шоу неизменно собирает полные залы. Вещи Anouki продаются по всему миру через байеров, а также в монобутиках Тбилиси и Батуми.