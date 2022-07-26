https://sputnik-georgia.ru/20220726/model-iz-shveytsarii-naryadilas-v-plate-ot-gruzinskogo-dizaynera-anouki---foto-268902764.html

Модель из Швейцарии нарядилась в платье от грузинского дизайнера ANOUKI - ФОТО

Модель из Швейцарии нарядилась в платье от грузинского дизайнера ANOUKI - ФОТО

Влиятельная в соцсетях персона остановила свой выбор на грузинском бренде 26.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-26T19:14+0400

2022-07-26T19:14+0400

2022-07-26T19:14+0400

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грузинские дизайнеры покоряют мир моды

грузинские дизайнеры

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ТБИЛИСИ, 26 июл — Sputnik. Швейцарская модель, актриса и инфлюенсер Зои Пастель (Zoë Pastelle) появилась в платье от грузинского бренда Anouki, который возглавляет дизайнер Ануки Арешидзе.Фотографиями модели в соцсетях поделился Mercedes-Benz Fashion Week TBILISI, подписав "Зои Пастель носит Anouki". Девушка на фото предстала в белом платье-миди с объемными рукавами "фонариками".Ануки Арешидзе довольно широко известна на родине и за ее пределами. В одежде от Арешидзе уже появлялись такие звезды, как Крисси Тайген, Леди Гага, Хлои Кардашьян, Джесси Джей, мама Илона Маска Мэй Маск и другие. Недавно в пальто от Арешидзе "засветилась" шведская топ-модель, бывший "ангел" Victoria's Secret Эльза Хоск.Первую личную коллекцию с участием известной супермодели Ирины Шейк Арешидзе представила в 2013 году в Киеве. С тех пор каждое ее шоу неизменно собирает полные залы. Вещи Anouki продаются по всему миру через байеров, а также в монобутиках Тбилиси и Батуми.

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культура, новости, грузия, ануки арешидзе, тбилиси, батуми, дизайнеры, грузинские дизайнеры покоряют мир моды, грузинские дизайнеры, anouki, шоу-бизнес, грузинский шоу-бизнес