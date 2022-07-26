https://sputnik-georgia.ru/20220726/prodavali-gruzinskuyu-pshenitsu-kak-rossiyskuyu--v-gruzii-zaderzhali-moshennikov-268880999.html

Продавали грузинскую пшеницу как российскую – в Грузии задержали мошенников

Продавали грузинскую пшеницу как российскую – в Грузии задержали мошенников

Обвиняемые в течение года закупали пшеницу грузинского происхождения, после чего товар реализовывался уже как российский 26.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-26T13:01+0400

2022-07-26T13:01+0400

2022-07-26T13:01+0400

грузия

происшествия

новости

преступность в грузии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/05/1e/266975667_0:0:3017:1697_1920x0_80_0_0_929dbd26c1bb09938a4d448a0eea9073.jpg

ТБИЛИСИ, 26 июл — Sputnik. Следственная служба Минфина Грузии задержала четверых человек по обвинению в изготовлении и использовании поддельных налоговых документов, которые использовались для реализации пшеницы.По информации следствия, обвиняемые в течение 2019 года закупали пшеницу грузинского происхождения без надлежащих документов, после чего товар реализовывался уже как пшеница российского происхождения.В результате этих операций компании-покупатели незаконно получили из государственного бюджета вычет НДС в размере 319 714 лари (более 100 тысяч долларов).По результатам налоговых проверок, проведенных в рамках расследования, указанные заведомо ложные вычеты по НДС были полностью аннулированы.Следствие ведется по статье "Изготовление, сбыт или использование поддельных кредитных или расчетных карт, совершенное группой лиц". Им грозит от четырех до семи лет лишения свободы.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, происшествия, новости, преступность в грузии