https://sputnik-georgia.ru/20220727/prodavali-gruzinskuyu-pshenitsu-kak-rossiyskuyu--v-gruzii-zaderzhali-moshennikov-268880999.html
Продавали грузинскую пшеницу как российскую – в Грузии задержали мошенников
Продавали грузинскую пшеницу как российскую – в Грузии задержали мошенников
Обвиняемые в течение года закупали пшеницу грузинского происхождения, после чего товар реализовывался уже как российский 27.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-27T13:01+0400
2022-07-27T13:01+0400
2022-08-01T19:46+0400
грузия
происшествия
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преступность в грузии
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ТБИЛИСИ, 27 июл — Sputnik. Следственная служба Минфина Грузии задержала четверых человек по обвинению в изготовлении и использовании поддельных налоговых документов, которые использовались для реализации пшеницы.По информации следствия, обвиняемые в течение 2019 года закупали пшеницу грузинского происхождения без надлежащих документов, после чего товар реализовывался уже как пшеница российского происхождения.В результате этих операций компании-покупатели незаконно получили из государственного бюджета вычет НДС в размере 319 714 лари (более 100 тысяч долларов).По результатам налоговых проверок, проведенных в рамках расследования, указанные заведомо ложные вычеты по НДС были полностью аннулированы.Следствие ведется по статье "Изготовление, сбыт или использование поддельных кредитных или расчетных карт, совершенное группой лиц". Им грозит от четырех до семи лет лишения свободы.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, происшествия, новости, преступность в грузии
Продавали грузинскую пшеницу как российскую – в Грузии задержали мошенников
13:01 27.07.2022 (обновлено: 19:46 01.08.2022)
Обвиняемые в течение года закупали пшеницу грузинского происхождения, после чего товар реализовывался уже как российский
ТБИЛИСИ, 27 июл — Sputnik. Следственная служба Минфина Грузии задержала четверых человек по обвинению в изготовлении и использовании поддельных налоговых документов, которые использовались для реализации пшеницы.
По информации
следствия, обвиняемые в течение 2019 года закупали пшеницу грузинского происхождения без надлежащих документов, после чего товар реализовывался уже как пшеница российского происхождения.
В результате этих операций компании-покупатели незаконно получили из государственного бюджета вычет НДС в размере 319 714 лари (более 100 тысяч долларов).
По результатам налоговых проверок, проведенных в рамках расследования, указанные заведомо ложные вычеты по НДС были полностью аннулированы.
Следствие ведется по статье "Изготовление, сбыт или использование поддельных кредитных или расчетных карт, совершенное группой лиц". Им грозит от четырех до семи лет лишения свободы.