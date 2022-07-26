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https://sputnik-georgia.ru/20220726/test-k-mezhdunarodnomu-dnyu-otdykha-ot-prazdnikov-268178724.html
Тест к международному дню отдыха от праздников
Тест к международному дню отдыха от праздников
Каждый день в мировом календаре празднуется какой-либо праздник, и иногда от них хочется отдохнуть и побыть в тишине и спокойствии 26.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-26T17:57+0400
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тесты
интерактив
праздник
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Поэтому и появился такой день – День отдыха от праздников, который сегодня уже известен в ряде стран. Считается, что "основателями" Дня являются жители Великобритании, придумавшие его в начале 1990-х годов.Специально к этому дню Sputnik Грузия подготовил тест на знание разных праздников мира.
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тесты, интерактив, праздник, тесты

Тест к международному дню отдыха от праздников

17:57 26.07.2022 (обновлено: 19:01 29.07.2022)
© photo: Sputnik / Aleksandr Gal'perin / Перейти в фотобанкУчастники фестиваля красок на стадионе "Кировец" в Санкт-Петербурге
Участники фестиваля красок на стадионе Кировец в Санкт-Петербурге - Sputnik Грузия, 1920, 26.07.2022
© photo: Sputnik / Aleksandr Gal'perin
/
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Каждый день в мировом календаре празднуется какой-либо праздник, и иногда от них хочется отдохнуть и побыть в тишине и спокойствии
Поэтому и появился такой день – День отдыха от праздников, который сегодня уже известен в ряде стран. Считается, что "основателями" Дня являются жители Великобритании, придумавшие его в начале 1990-х годов.
Специально к этому дню Sputnik Грузия подготовил тест на знание разных праздников мира.
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