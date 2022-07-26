https://sputnik-georgia.ru/20220726/v-kalifornii-iz-za-lesnogo-pozhara-obyavlen-rezhim-chs---video-268874238.html

В Калифорнии из-за лесного пожара объявлен режим ЧС – видео

В Калифорнии из-за лесного пожара объявлен режим ЧС – видео

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом ввел режим ЧС в округе Марипоса из-за разгоревшегося лесного пожара. Смотрите в видео кадры последствий огненной стихии 26.07.2022, Sputnik Грузия

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лесной пожар

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Пожарные Калифорнии сообщают, что быстрому распространению огня способствует экстремально жаркая и сухая погода с сильным ветром. Возгорание началось в пятницу у города Мидпайнс, а уже на следующий день его площадь превысила 26 квадратных километров.По состоянию на воскресенье, огонь распространился уже более чем на 46,5 квадратных километра.

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Губернатор Калифорнии объявил режим ЧС в округе Марипоса, где полыхает лесной пожар Губернатор Калифорнии объявил режим ЧС в округе Марипоса, где полыхает лесной пожар 2022-07-26T10:10+0400 true PT0M22S

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

калифорния, пожар, происшествия, в мире, мультимедиа, видео, видео, лесной пожар