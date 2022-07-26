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В Калифорнии из-за лесного пожара объявлен режим ЧС – видео
В Калифорнии из-за лесного пожара объявлен режим ЧС – видео
Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом ввел режим ЧС в округе Марипоса из-за разгоревшегося лесного пожара. Смотрите в видео кадры последствий огненной стихии 26.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-26T10:10+0400
2022-07-26T10:10+0400
2022-07-26T10:13+0400
калифорния
пожар
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лесной пожар
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Пожарные Калифорнии сообщают, что быстрому распространению огня способствует экстремально жаркая и сухая погода с сильным ветром. Возгорание началось в пятницу у города Мидпайнс, а уже на следующий день его площадь превысила 26 квадратных километров.По состоянию на воскресенье, огонь распространился уже более чем на 46,5 квадратных километра.
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Губернатор Калифорнии объявил режим ЧС в округе Марипоса, где полыхает лесной пожар
Губернатор Калифорнии объявил режим ЧС в округе Марипоса, где полыхает лесной пожар
2022-07-26T10:10+0400
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калифорния, пожар, происшествия, в мире, мультимедиа, видео, видео, лесной пожар
В Калифорнии из-за лесного пожара объявлен режим ЧС – видео
10:10 26.07.2022 (обновлено: 10:13 26.07.2022)
Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом ввел режим ЧС в округе Марипоса из-за разгоревшегося лесного пожара. Смотрите в видео кадры последствий огненной стихии
Пожарные Калифорнии сообщают, что быстрому распространению огня способствует экстремально жаркая и сухая погода с сильным ветром.
Возгорание началось в пятницу у города Мидпайнс, а уже на следующий день его площадь превысила 26 квадратных километров.
По состоянию на воскресенье, огонь распространился уже более чем на 46,5 квадратных километра.