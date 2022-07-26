https://sputnik-georgia.ru/20220726/v-rossii-sorvali-operatsiyu-po-ugonu-boevykh-samoletov---video-268903189.html

В России сорвали операцию по угону боевых самолетов - видео

В России сорвали операцию по угону боевых самолетов - видео

Сотрудники ФСБ РФ сорвали операцию военной разведки Украины по угону российских боевых самолетов. Подробнее - смотрите в видео 26.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-26T17:52+0400

2022-07-26T17:52+0400

2022-07-26T17:52+0400

видео

мультимедиа

обострение ситуации вокруг украины 2022

россия

фсб рф

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По данным силовиков, украинская сторона обещала заплатить до $2 млн российскому летчику за угон. Саму операцию курировали спецслужбы стран НАТО. Подробности в видео, в котором использована оперативная съемка ФСБ РФ.

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2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

видео, мультимедиа, обострение ситуации вокруг украины 2022, россия, фсб рф, видео