https://sputnik-georgia.ru/20220726/v-rossii-sorvali-operatsiyu-po-ugonu-boevykh-samoletov---video-268903189.html
В России сорвали операцию по угону боевых самолетов - видео
В России сорвали операцию по угону боевых самолетов - видео
Сотрудники ФСБ РФ сорвали операцию военной разведки Украины по угону российских боевых самолетов. Подробнее - смотрите в видео 26.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-26T17:52+0400
2022-07-26T17:52+0400
2022-07-26T17:52+0400
видео
мультимедиа
обострение ситуации вокруг украины 2022
россия
фсб рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/07/1a/268902914_104:0:2657:1436_1920x0_80_0_0_cf04e3b32a9593541c8236debc2f8e67.png
По данным силовиков, украинская сторона обещала заплатить до $2 млн российскому летчику за угон. Саму операцию курировали спецслужбы стран НАТО. Подробности в видео, в котором использована оперативная съемка ФСБ РФ.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/07/1a/268902914_742:0:2657:1436_1920x0_80_0_0_f9ab2928a697b6e7ce711cc5309670b9.png
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
видео, мультимедиа, обострение ситуации вокруг украины 2022, россия, фсб рф, видео
В России сорвали операцию по угону боевых самолетов - видео
Сотрудники ФСБ РФ сорвали операцию военной разведки Украины по угону российских боевых самолетов. Подробнее - смотрите в видео
По данным силовиков, украинская сторона обещала заплатить до $2 млн российскому летчику за угон. Саму операцию курировали спецслужбы стран НАТО. Подробности в видео, в котором использована оперативная съемка ФСБ РФ.