https://sputnik-georgia.ru/20220726/vosstanovlenie-sada-gegeshidze-nachalos-v-tbilisi---foto-268894929.html

Восстановление сада Гегешидзе началось в Тбилиси - ФОТО

Восстановление сада Гегешидзе началось в Тбилиси - ФОТО

Стоимость проекта составляет полмиллиона лари 26.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-26T18:29+0400

2022-07-26T18:29+0400

2022-07-26T18:29+0400

тбилиси

георгий ткемаладзе

константин гамсахурдия

каха каладзе

новости

грузия

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ТБИЛИСИ, 26 июл — Sputnik. Мэрия Тбилиси начала ремонтные работы в саду Гегешидзе, расположенном на улице Палиашвили в районе Ваке, говорится в сообщении столичного муниципалитета.С текущими работами ознакомились мэр Каха Каладзе, председатель сакребуло столицы Георгий Ткемаладзе, а также заместитель Андриа Басилая и глава районной администрации Ваке Давид Квиникадзе."Мы начали восстановление-реконструкцию сквера Константина Гамсахурдия (так называемого сада Гегешидзе). Было тяжелое положение, существующая инфраструктура была полностью разрушена… В рамках проекта все будет приведено в порядок. Будет размещена новая инфраструктура парка", - заявил Каладзе.По его словам, полностью будет заменена сеть освещения, появится система орошения. В рамках проекта будет восстановлен памятник Константину Гамсахурдия. Основные инфраструктурные работы завершатся в сентябре этого года.Также в рамках проекта на территории будут обновлены пешеходные тропинки, будет размещен современный инвентарь парка, появится детская площадка и система видеонаблюдения, будут посажены разные растения.Кроме того, в сквере появится фонтан, и, что самое главное, территория, где сейчас расположен кафе-бар, будет возвращена саду, чем будет увеличен объем зеленого покрова.Стоимость проекта составляет 500 тысяч лари (170 тысяч долларов).

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

тбилиси, георгий ткемаладзе, константин гамсахурдия, каха каладзе, новости, грузия