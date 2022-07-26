https://sputnik-georgia.ru/20220726/vosstanovlenie-sada-gegeshidze-nachalos-v-tbilisi---foto-268894929.html
Восстановление сада Гегешидзе началось в Тбилиси - ФОТО
Восстановление сада Гегешидзе началось в Тбилиси - ФОТО
Стоимость проекта составляет полмиллиона лари 26.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-26T18:29+0400
2022-07-26T18:29+0400
2022-07-26T18:29+0400
тбилиси
георгий ткемаладзе
константин гамсахурдия
каха каладзе
новости
грузия
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ТБИЛИСИ, 26 июл — Sputnik. Мэрия Тбилиси начала ремонтные работы в саду Гегешидзе, расположенном на улице Палиашвили в районе Ваке, говорится в сообщении столичного муниципалитета.С текущими работами ознакомились мэр Каха Каладзе, председатель сакребуло столицы Георгий Ткемаладзе, а также заместитель Андриа Басилая и глава районной администрации Ваке Давид Квиникадзе."Мы начали восстановление-реконструкцию сквера Константина Гамсахурдия (так называемого сада Гегешидзе). Было тяжелое положение, существующая инфраструктура была полностью разрушена… В рамках проекта все будет приведено в порядок. Будет размещена новая инфраструктура парка", - заявил Каладзе.По его словам, полностью будет заменена сеть освещения, появится система орошения. В рамках проекта будет восстановлен памятник Константину Гамсахурдия. Основные инфраструктурные работы завершатся в сентябре этого года.Также в рамках проекта на территории будут обновлены пешеходные тропинки, будет размещен современный инвентарь парка, появится детская площадка и система видеонаблюдения, будут посажены разные растения.Кроме того, в сквере появится фонтан, и, что самое главное, территория, где сейчас расположен кафе-бар, будет возвращена саду, чем будет увеличен объем зеленого покрова.Стоимость проекта составляет 500 тысяч лари (170 тысяч долларов).
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Sputnik Грузия
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
тбилиси, георгий ткемаладзе, константин гамсахурдия, каха каладзе, новости, грузия
Восстановление сада Гегешидзе началось в Тбилиси - ФОТО
Стоимость проекта составляет полмиллиона лари
ТБИЛИСИ, 26 июл — Sputnik. Мэрия Тбилиси начала ремонтные работы в саду Гегешидзе, расположенном на улице Палиашвили в районе Ваке, говорится в сообщении столичного муниципалитета.
С текущими работами ознакомились мэр Каха Каладзе, председатель сакребуло столицы Георгий Ткемаладзе, а также заместитель Андриа Басилая и глава районной администрации Ваке Давид Квиникадзе.
"Мы начали восстановление-реконструкцию сквера Константина Гамсахурдия (так называемого сада Гегешидзе). Было тяжелое положение, существующая инфраструктура была полностью разрушена… В рамках проекта все будет приведено в порядок. Будет размещена новая инфраструктура парка", - заявил Каладзе.
По его словам, полностью будет заменена сеть освещения, появится система орошения. В рамках проекта будет восстановлен памятник Константину Гамсахурдия. Основные инфраструктурные работы завершатся в сентябре этого года.
Также в рамках проекта на территории будут обновлены пешеходные тропинки, будет размещен современный инвентарь парка, появится детская площадка и система видеонаблюдения, будут посажены разные растения.
Кроме того, в сквере появится фонтан, и, что самое главное, территория, где сейчас расположен кафе-бар, будет возвращена саду, чем будет увеличен объем зеленого покрова.
Стоимость проекта составляет 500 тысяч лари (170 тысяч долларов).