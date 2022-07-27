https://sputnik-georgia.ru/20220727/brifing-gruzino-rossiyskie-otnosheniya--kak-vyyti-iz-tupika-268921539.html

Брифинг: Грузино-российские отношения – как выйти из тупика

Брифинг: Грузино-российские отношения – как выйти из тупика

Брифинг независимого эксперта, аналитика Майи Николеишвили на тему: "Грузино-российские отношения – как выйти из тупика" состоится в Мультимедийном... 27.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-27T13:01+0400

2022-07-27T13:01+0400

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пресс-центр

грузия

политика

грузино-российские отношения

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На фоне отказа в предоставлении статуса страны-кандидата в ЕС, перманентных обвинений между правящей партией Грузии и европейскими политиками – как будут развиваться отношения Москвы и Тбилиси? Чего ожидают от властей Грузии обычные граждане? Будет ли восстановлено прямое авиасообщение? Ждать ли каких-то позитивных шагов от России после того, что Грузия не ввела двусторонние санкции и воздерживается от грубой риторики?На эти и другие актуальные вопросы в ходе брифинга ответит:– независимый эксперт, аналитик Майя НИКОЛЕИШВИЛИ.Приглашаем представителей СМИ принять участие в брифинге, который пройдет в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия по адресу: Тбилиси, проспект Агмашенебели, 61. 5 этаж. Блок С.Аккредитация СМИ:E-mail: media@sputnik-georgia.com; Тел.: +995555908977.

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грузия, политика, грузино-российские отношения