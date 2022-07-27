https://sputnik-georgia.ru/20220727/britni-spirs-i-elton-dzhon-zapishut-duet-268928131.html

Бритни Спирс и Элтон Джон запишут дуэт

Бритни Спирс и Элтон Джон запишут дуэт

Два звездных исполнителя – Бритни Спирс и Элтон Джон – решили объединиться 27.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-27T15:50+0400

2022-07-27T15:50+0400

2022-07-27T15:50+0400

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ТБИЛИСИ, 27 июл — Sputnik. Бритни Спирс, как и обещала, возвращается на сцену – в данное время поп-дива работает над новой версией сингла Элтона Джона "Tiny Dancer".Отмечается, что знаменитости доверили выпуск трека студии Universal Music. По данным инсайдеров, релиз может состояться уже в августе. Продюссер сингла – Эндрю Уотт, который сотрудничал с Майли Сайрус, Джастином Бибером, Pearl Jam и Оззи Осборном."Это была идея Элтона, а Бритни – большая его поклонница. Они записали ремикс на Tiny Dancer дуэтом и это невероятно", – рассказал Page Six инсайдер.Упомянутая композиция "Tiny Dancer" вышла в 1971 году, а в 2000-м пережила новую волну славы, после того как прозвучала в фильме Кэмерона Кроу "Почти знаменит".В последнее время судьба Бритни Спирс круто изменилась: суд прекратил 13-летнее опекунство над Бритни Спирс, а вскоре дива вышла замуж за своего бойфренда Сэма Асгари. И, как видно, сейчас певица серьезно задумалась о возвращении на большую сцену.

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