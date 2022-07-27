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Бритни Спирс и Элтон Джон запишут дуэт
Бритни Спирс и Элтон Джон запишут дуэт
Два звездных исполнителя – Бритни Спирс и Элтон Джон – решили объединиться 27.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-27T15:50+0400
2022-07-27T15:50+0400
2022-07-27T15:50+0400
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ТБИЛИСИ, 27 июл — Sputnik. Бритни Спирс, как и обещала, возвращается на сцену – в данное время поп-дива работает над новой версией сингла Элтона Джона "Tiny Dancer".Отмечается, что знаменитости доверили выпуск трека студии Universal Music. По данным инсайдеров, релиз может состояться уже в августе. Продюссер сингла – Эндрю Уотт, который сотрудничал с Майли Сайрус, Джастином Бибером, Pearl Jam и Оззи Осборном."Это была идея Элтона, а Бритни – большая его поклонница. Они записали ремикс на Tiny Dancer дуэтом и это невероятно", – рассказал Page Six инсайдер.Упомянутая композиция "Tiny Dancer" вышла в 1971 году, а в 2000-м пережила новую волну славы, после того как прозвучала в фильме Кэмерона Кроу "Почти знаменит".В последнее время судьба Бритни Спирс круто изменилась: суд прекратил 13-летнее опекунство над Бритни Спирс, а вскоре дива вышла замуж за своего бойфренда Сэма Асгари. И, как видно, сейчас певица серьезно задумалась о возвращении на большую сцену.
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Sputnik Грузия
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MIA „Rosiya Segodnya“
шоу-бизнес, бритни спирс, новости, в мире
Бритни Спирс и Элтон Джон запишут дуэт
Два звездных исполнителя – Бритни Спирс и Элтон Джон – решили объединиться
ТБИЛИСИ, 27 июл — Sputnik. Бритни Спирс, как и обещала, возвращается на сцену – в данное время поп-дива работает над новой версией сингла Элтона Джона "Tiny Dancer".
На днях Бритни Спирс и Элтона Джона заметили вместе в студии звукозаписи в Беверли-Хиллз. По информации Variety, исполнители активно работают над новым проектом. Это будет первый релиз Спирс за шесть лет.
Отмечается, что знаменитости доверили выпуск трека студии Universal Music. По данным инсайдеров, релиз может состояться уже в августе. Продюссер сингла – Эндрю Уотт, который сотрудничал с Майли Сайрус, Джастином Бибером, Pearl Jam и Оззи Осборном.
"Это была идея Элтона, а Бритни – большая его поклонница. Они записали ремикс на Tiny Dancer дуэтом и это невероятно", – рассказал Page Six инсайдер.
Упомянутая композиция "Tiny Dancer" вышла в 1971 году, а в 2000-м пережила новую волну славы, после того как прозвучала в фильме Кэмерона Кроу "Почти знаменит".
В последнее время судьба Бритни Спирс круто изменилась: суд прекратил 13-летнее опекунство над Бритни Спирс, а вскоре дива вышла замуж за своего бойфренда Сэма Асгари. И, как видно, сейчас певица серьезно задумалась о возвращении на большую сцену.