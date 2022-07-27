https://sputnik-georgia.ru/20220727/demnu-gvasaliya-obvinili-v-kopirovanii-rossiyskogo-brenda-268930719.html
Демну Гвасалия обвинили в копировании российского бренда
Демну Гвасалия обвинили в копировании российского бренда
Эффектный кадр сюрреалистической кампании Balenciaga LOL кое-что напомнил российскому бренду Masstak 27.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-27T16:46+0400
2022-07-27T16:46+0400
2022-07-27T16:46+0400
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ТБИЛИСИ, 27 июл — Sputnik. Всемирно известного дизайнера, креативного директора модного дома Balenciaga Демну Гвасалия обвинили в копировании малоизвестного российского бренда Masstak.Речь идет об одном кадре из съемки для сюрреалистической кампании Balenciaga LOL, где модель парит в воздухе, опираясь на работающие моющие шланги. В создании кампании принимали участие Пьетро Д'Аццо, который предстал в качестве арт-директора, и Габриэль Фабри в качестве фотографа.Оказалось, что подобную идею уже использовал бренд Masstak еще в прошлом году. Представитель бренда рассказал о ситуации телеграм-каналу Bulochka s Pereulochka."Сначала были смешанные чувства. Когда эмоции утихли, я дико расстроился, так как на публикации Balenciaga указаны креативщики, которые явно могли "вдохновиться" нашей работой", — сказал представитель бренда.Вскоре российский бренд написал пост об этом факте в соцсетях, отметив аккаунт Balenciaga и аккаунт Diet_Prada, который часто пишет о спорных ситуациях в моде. Но ответа пока ни от кого не поступало.Гвасалия подозревали в плагиате и ранее. К примеру, после создания им обложки музыкального альбома для Земфиры "Бордерлайн". Тогда пользователи обратили внимание на сходство надписи и стилистики альбома Земфиры c обложкой сингла Brdrline 2019 года американского музыканта Leo Luganskiy.
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
демна гвасалия, balenciaga, новости, в мире, шоу-бизнес
Демну Гвасалия обвинили в копировании российского бренда
Эффектный кадр сюрреалистической кампании Balenciaga LOL кое-что напомнил российскому бренду Masstak
ТБИЛИСИ, 27 июл — Sputnik. Всемирно известного дизайнера, креативного директора модного дома Balenciaga Демну Гвасалия обвинили в копировании малоизвестного российского бренда Masstak.
Речь идет об одном кадре из съемки для сюрреалистической кампании Balenciaga LOL, где модель парит в воздухе, опираясь на работающие моющие шланги. В создании кампании принимали участие Пьетро Д'Аццо, который предстал в качестве арт-директора, и Габриэль Фабри в качестве фотографа.
Оказалось, что подобную идею уже использовал бренд Masstak еще в прошлом году. Представитель бренда рассказал о ситуации телеграм-каналу Bulochka s Pereulochka.
"Сначала были смешанные чувства. Когда эмоции утихли, я дико расстроился, так как на публикации Balenciaga указаны креативщики, которые явно могли "вдохновиться" нашей работой", — сказал представитель бренда.
Вскоре российский бренд написал пост об этом факте в соцсетях, отметив аккаунт Balenciaga и аккаунт Diet_Prada, который часто пишет о спорных ситуациях в моде. Но ответа пока ни от кого не поступало.
Гвасалия подозревали в плагиате и ранее. К примеру, после создания им обложки музыкального альбома для Земфиры "Бордерлайн". Тогда пользователи обратили внимание на сходство надписи и стилистики альбома Земфиры c обложкой сингла Brdrline 2019 года американского музыканта Leo Luganskiy.