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Древние дома или старая канализация? В центре Тбилиси под землей нашли руины - видео
Древние дома или старая канализация? В центре Тбилиси под землей нашли руины - видео
Что скрывается под зданиями и улицами в самом центре Тбилиси? Выяснением этого вопроса займутся специалисты. Остатки древних сооружений обнаружили во время... 27.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-27T10:00+0400
2022-07-29T14:36+0400
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Рабочие обнаружили фрагменты старых построек во время капитального ремонта проспекта Меликишвили в центре Тбилиси. Теперь на месте работают специалисты, которые должны установить возраст и историческую значимость найденных объектов. После неожиданной находки масштабный проект обновления проспекта в центре Тбилиси может затянуться. Мэрия Тбилиси приступила к масштабному проекту по восстановлению проспекта Меликишвили 17 июня.Происходящее вызвало большой интерес среди пользователей соцсетей. Одни гадают, к какому веку могут относиться старые постройки, а другие переживают из-за возможного затягивания ремонта, так как дорожные работы в центре города всегда связаны с большими пробками.
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видео, мультимедиа, видео-новости из грузии, архитектура, тбилиси, видео

Древние дома или старая канализация? В центре Тбилиси под землей нашли руины - видео

10:00 27.07.2022 (обновлено: 14:36 29.07.2022)
© video: Sputnik / Stringer
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Что скрывается под зданиями и улицами в самом центре Тбилиси? Выяснением этого вопроса займутся специалисты. Остатки древних сооружений обнаружили во время ремонта одного из главных проспектов города
Рабочие обнаружили фрагменты старых построек во время капитального ремонта проспекта Меликишвили в центре Тбилиси. Теперь на месте работают специалисты, которые должны установить возраст и историческую значимость найденных объектов.
После неожиданной находки масштабный проект обновления проспекта в центре Тбилиси может затянуться. Мэрия Тбилиси приступила к масштабному проекту по восстановлению проспекта Меликишвили 17 июня.
Происходящее вызвало большой интерес среди пользователей соцсетей. Одни гадают, к какому веку могут относиться старые постройки, а другие переживают из-за возможного затягивания ремонта, так как дорожные работы в центре города всегда связаны с большими пробками.
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