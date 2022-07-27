https://sputnik-georgia.ru/20220727/drevnie-doma-ili-staraya-kanalizatsiya-chto-nashli-v-tsentre-tbilisi---video-268428814.html

Древние дома или старая канализация? В центре Тбилиси под землей нашли руины - видео

Древние дома или старая канализация? В центре Тбилиси под землей нашли руины - видео

Что скрывается под зданиями и улицами в самом центре Тбилиси? Выяснением этого вопроса займутся специалисты. Остатки древних сооружений обнаружили во время... 27.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-27T10:00+0400

2022-07-27T10:00+0400

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Рабочие обнаружили фрагменты старых построек во время капитального ремонта проспекта Меликишвили в центре Тбилиси. Теперь на месте работают специалисты, которые должны установить возраст и историческую значимость найденных объектов. После неожиданной находки масштабный проект обновления проспекта в центре Тбилиси может затянуться. Мэрия Тбилиси приступила к масштабному проекту по восстановлению проспекта Меликишвили 17 июня.Происходящее вызвало большой интерес среди пользователей соцсетей. Одни гадают, к какому веку могут относиться старые постройки, а другие переживают из-за возможного затягивания ремонта, так как дорожные работы в центре города всегда связаны с большими пробками.

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2022

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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