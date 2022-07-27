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Глава Минздрава навестил первого бенефициара госпрограммы трансплантации органов в Грузии

Глава Минздрава навестил первого бенефициара госпрограммы трансплантации органов в Грузии

Новая государственная программа защиты здоровья задействована в стране с января 2022 года 27.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-27T16:06+0400

2022-07-27T16:06+0400

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ТБИЛИСИ, 27 июл — Sputnik. Министр здравоохранения Грузии Зураб Азарашвили навестил первого бенефициара государственной программы по трансплантации органов, говорится в сообщении ведомства.Давид Чхаидзе – первый пациент в стране, который воспользовался услугами данного проекта и сделал операцию по пересадке печени. На операцию Чхаидзе государство выделило 70 тысяч лари (23,8 тысячи долларов).Азарашвили вместе с представителями министерства ознакомился с подробностями периода реабилитации Чхаидзе и поинтересовался его состоянием здоровья. Пациенту сделали операцию в конце марта 2022 года, и он на данный момент чувствует себя хорошо.Сейчас Чхаидзе продолжает плановую реабилитацию на дому, а также совершенно бесплатно получает медикаменты и проходит нужные обследования, необходимые после операции.Новая государственная программа защиты здоровья задействована в Грузии с января 2022 года. Программа соучастием финансирует трансплантацию печени, а также покрывает подготовительный к операции период, дальнейшую реабилитацию и расходы на медикаменты.Первая операция по трансплантации печени в Аджарии прошла в 2013 году. Однако тогда данные операции проходили только в Аджарии. Сегодня пациенты, которым до этого приходилось для подобных операций ездить за границу, теперь могут получить квалифицированную медицинскую помощь в клиниках Грузии.

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