https://sputnik-georgia.ru/20220727/gruppa-mgzavrebi-provedet-kontsert-v-armenii-268897349.html
Группа "Мгзавреби" проведет концерт в Армении
Группа "Мгзавреби" проведет концерт в Армении
Грузинские музыканты споют и сыграют на площадке для выступлений и мероприятий Shéné 27.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-27T17:50+0400
2022-07-27T17:50+0400
2022-08-01T19:48+0400
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ТБИЛИСИ, 27 июл — Sputnik. Известная грузинская фолк-рок-группа "Мгзавреби" (Mgzavrebi) порадует своих армянских слушателей концертом в Ереване 19 августа.Грузинские музыканты выступят на площадке для выступлений и мероприятий Shéné в столице Армении.Коллектив "Мгзавреби" исполняет музыку в своем индивидуальном стиле, который совмещает фольклорные ритмы, многоголосие, импровизации, а также современные и классические элементы."Мгзавреби" основал вокалист Гиги Дедаламазишвили в 2006 году. В 2008 году вышел дебютный альбом коллектива "Ме мовигоне" (груз. "Я выдумал"), который стал в Грузии довольно популярным. В 2016 году "Мгзавреби" стали обладателями российской премии "Чартова дюжина" в номинации "Взлом".
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культура, грузия, новости, армения, группа "мгзавреби", анонсы , шоу-бизнес
Группа "Мгзавреби" проведет концерт в Армении
17:50 27.07.2022 (обновлено: 19:48 01.08.2022)
Грузинские музыканты споют и сыграют на площадке для выступлений и мероприятий Shéné
ТБИЛИСИ, 27 июл — Sputnik. Известная грузинская фолк-рок-группа "Мгзавреби" (Mgzavrebi) порадует своих армянских слушателей концертом в Ереване 19 августа.
Грузинские музыканты выступят на площадке для выступлений и мероприятий Shéné в столице Армении.
Коллектив "Мгзавреби" исполняет музыку в своем индивидуальном стиле, который совмещает фольклорные ритмы, многоголосие, импровизации, а также современные и классические элементы.
"Мгзавреби" основал вокалист Гиги Дедаламазишвили в 2006 году. В 2008 году вышел дебютный альбом коллектива "Ме мовигоне" (груз. "Я выдумал"), который стал в Грузии довольно популярным. В 2016 году "Мгзавреби" стали обладателями российской премии "Чартова дюжина" в номинации "Взлом".