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Грузин в Италии: биография футболиста Хвичи Кварацхелия
Грузин в Италии: биография футболиста Хвичи Кварацхелия
Грузинский полузащитник футбольного клуба "Динамо Батуми" Хвича Кварацхелия 1 июля стал игроком итальянского "Наполи" 27.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-27T07:21+0400
2022-07-27T07:21+0400
2022-07-29T13:50+0400
грузия
спорт
футбол
хвича кварацхелия
инфографика
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В составе "Динамо Батуми" Кварацхелия выступал всего несколько месяцев, с марта 2022 года, до этого футболист входил в состав казанского "Рубина".На стадионе в Батуми 29 июня, где проходил матч между тбилисским и батумским "Динамо", Хвича попрощался с болельщиками.Кварацхелия – первый грузинский игрок после Кахи Каладзе и Левана Мчедлидзе, который сыграет в итальянской Серии А. По этому случаю Sputnik Грузия подготовил инфографику, в которой вы узнаете о футбольной карьере спортсмена.Сумма сделки не разглашается, но, по информации СМИ, речь идет о 10 миллионах евро, а получать Кварацхелия будет около 1 миллиона евро.Грузинский полузащитник 6 июля пройдет медицинское обследование, а первую тренировку в составе "Наполи" он проведет уже 9 июля.
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грузия, спорт, футбол, хвича кварацхелия, инфографика, инфографика
Грузин в Италии: биография футболиста Хвичи Кварацхелия
07:21 27.07.2022 (обновлено: 13:50 29.07.2022)
Грузинский полузащитник футбольного клуба "Динамо Батуми" Хвича Кварацхелия 1 июля стал игроком итальянского "Наполи"
В составе "Динамо Батуми" Кварацхелия выступал всего несколько месяцев, с марта 2022 года, до этого футболист входил в состав казанского "Рубина".
На стадионе в Батуми 29 июня, где проходил матч между тбилисским и батумским "Динамо", Хвича попрощался с болельщиками.
"Мне трудно говорить, мы провели вместе не так много времени, но вы подарили мне много эмоций и дали мотивацию, чтобы я достиг еще большего. Большое вам за это спасибо", – сказал Кварацхелия.
Кварацхелия – первый грузинский игрок после Кахи Каладзе и Левана Мчедлидзе, который сыграет в итальянской Серии А. По этому случаю Sputnik Грузия подготовил инфографику, в которой вы узнаете о футбольной карьере спортсмена.
Сумма сделки не разглашается, но, по информации СМИ, речь идет о 10 миллионах евро, а получать Кварацхелия будет около 1 миллиона евро.
Грузинский полузащитник 6 июля пройдет медицинское обследование, а первую тренировку в составе "Наполи" он проведет уже 9 июля.