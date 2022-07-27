https://sputnik-georgia.ru/20220727/gruzinskie-politseyskie-zavoevali-chetyre-zolotye-medali-na-sorevnovaniyakh-v-rotterdame-268888887.html

Грузинские полицейские завоевали четыре золотые медали на соревнованиях в Роттердаме

Грузинские полицейские завоевали четыре золотые медали на соревнованиях в Роттердаме

Грузинские правоохранители оказались лучшими в дзюдо и силовом троеборье 27.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-27T15:00+0400

2022-07-27T15:00+0400

2022-08-01T19:25+0400

новости

грузия

спорт

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/02/1a/264811339_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_ecb69d6e7f5916c3f2ed3687b20b053e.jpg

ТБИЛИСИ, 27 июл — Sputnik. Грузинские полицейские завоевали уже четыре золотые медали на Всемирных играх полицейских и пожарных в Роттердаме (World Police and Fire Games, WPFG), сообщает пресс-служба МВД Грузии.В этом году турнир начался в Роттердаме 22 июля и завершится 31 июля. В играх принимают участие до 10 тысяч человек.В весовой категории до 120 кг в дзюдо первое место занял руководитель главного управления полиции Гурии Коба Кобахидзе.Золотым призером стал также сотрудник патрульно-постовой службы Гига Бериашвили. Он оказался сильнее соперников в весовой категории до 66 кг.Накануне две золотые медали в силовом троеборье (пауэрлифтинг) завоевали еще двое грузинских силовиков. В весовой категории до 74 кг лучшим был начальник отдела полиции Шида Картли Теймураз Каландадзе , а в категории до 83 кг лучшим стал сотрудник департамента патрульной полиции Леван Гилигашвили.Всемирные игры полицейских и пожарных проводятся раз в два года, начиная с 1985 года. В этих соревнованиях принимают участие как действующие, так и отставные сотрудники полиции и пожарной службы.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости, грузия, спорт