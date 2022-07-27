https://sputnik-georgia.ru/20220727/gruzinskiy-ansambl-didgori-provedet-kontserty-v-svaneti-268860687.html

Грузинский ансамбль "Дидгори" проведет концерты в Сванети

Грузинский ансамбль "Дидгори" проведет концерты в Сванети

Турне по региону пройдет при поддержке министерства культуры, спорта и молодежи 27.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-27T01:01+0400

2022-07-27T01:01+0400

2022-08-01T19:42+0400

культура

грузия

новости

сванети

анонсы

шоу-бизнес

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/06/1c/267935102_0:249:2048:1401_1920x0_80_0_0_539162fc5b6ed05f803781a3d9dd3589.jpg

ТБИЛИСИ, 27 июл — Sputnik. Грузинский вокальный ансамбль "Дидгори" проведет концертное турне в высокогорном регионе Сванети с 3 по 6 августа.В рамках тура 4 августа "Дидгори" выступит на празднике Личанишоба в деревне Адиши. На следующий день хор выступит в поселке городского типа Лентехи.Турне по Сванети пройдет при поддержке министерства культуры, спорта и молодежи Грузии.Хор "Дидгори" создан в 2004 году. Он дебютировал в 2006 году. "Дидгори" активно выступает в Грузии и за рубежом. С 2012 года ансамбль проводит концерты с местными исполнителями из регионов в рамках проекта "Моя хорошая страна" (Чемо карго квекана).В 2013 году хор выступил на XVI Международном фестивале духовной музыки в Риге "Дидгори" вместе с латвийским государственным хором. На концерте были исполнены произведения латвийских композиторов на мотивы грузинской традиционной музыки.За вклад в популяризацию грузинской песни в номинации "Новое поколение" "Дидгори" был награжден премией и грамотой в 2015 году.

сванети

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

культура, грузия, новости, сванети, анонсы , шоу-бизнес