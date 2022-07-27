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Грузины в отношениях с Россией стали более прагматичными - эксперт

Грузины в отношениях с Россией стали более прагматичными - эксперт

Грузино-российские отношения за последнее время изменились - хотя нельзя сказать, что они стали более дружественными, но диалог возобновляется и это происходит... 27.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-27T18:30+0400

2022-07-27T18:30+0400

2022-07-27T18:30+0400

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Независимый эксперт и аналитик Майя Николеишвили отметила, что за последние годы грузинское общество прошло нелегкий путь и изменилось. "Очень медленно, но за эти 30 лет мы все-таки выросли. Грузинское общество выросло и является более разумным, чем, допустим, 30 или 20 лет назад, когда эмоции превалировали над прагматичностью", - заявила Николешвили в ходе брифинга в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия. Как отметила аналитик, в изменениях важную роль сыграли три основных фактора - это ностальгия, воспоминания о былой дружбе, разочарование в западных ценностях и трансформация грузинского общества, которое руководствуется эмоциями намного меньше, чем 20-30 лет назад.

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