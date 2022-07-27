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Грузия должна развивать туризм и избегать вовлечения в новую войну – политолог
Грузия должна развивать туризм и избегать вовлечения в новую войну – политолог
Задача всех грузин сегодня – избежать новой войны, прилагать усилия для развития туризма и привлечения людей на отдых, считает политолог, конфликтолог Лали... 27.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-27T09:01+0400
2022-07-27T09:01+0400
2022-07-29T14:31+0400
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видео-новости из грузии
экспертное мнение
лали морошкина
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Политолог заметила, что генофонд Грузии – это не более 500 тысяч молодых людей. При высоком показателе эмиграции любые военные действия могут стать непоправимы для будущего страны."Главное, чтобы мы, маленькая страна, не попали в эту глобальную мясорубку. Мы должны предоставить нашу территорию для отдыха, для туризма, экотуризма, медитации – для всего, кроме военных действий. Это задача всех грузин", – заявила Морошкина в ходе брифинга в мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия.По словам политолога, сегодня Грузии удается быть тем местом, где между собой свободно общаются русские, украинцы и белорусы. "Мы не должны допустить, чтобы наши дети, мужья, братья стали пушечным мясом", – сказала Морошкина.
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видео, мультимедиа, видео-новости из грузии, экспертное мнение, лали морошкина, видео
Грузия должна развивать туризм и избегать вовлечения в новую войну – политолог
09:01 27.07.2022 (обновлено: 14:31 29.07.2022)
Задача всех грузин сегодня – избежать новой войны, прилагать усилия для развития туризма и привлечения людей на отдых, считает политолог, конфликтолог Лали Морошкина
Политолог заметила, что генофонд Грузии – это не более 500 тысяч молодых людей. При высоком показателе эмиграции любые военные действия могут стать непоправимы для будущего страны.
"Главное, чтобы мы, маленькая страна, не попали в эту глобальную мясорубку. Мы должны предоставить нашу территорию для отдыха, для туризма, экотуризма, медитации – для всего, кроме военных действий. Это задача всех грузин", – заявила Морошкина в ходе брифинга в мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия
.
По словам политолога, сегодня Грузии удается быть тем местом, где между собой свободно общаются русские, украинцы и белорусы. "Мы не должны допустить, чтобы наши дети, мужья, братья стали пушечным мясом", – сказала Морошкина.