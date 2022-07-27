https://sputnik-georgia.ru/20220727/gruziya-dolzhna-razvivat-turizm-i-izbegat-vovlecheniya-v-novuyu-voynu---politolog-268318387.html

Грузия должна развивать туризм и избегать вовлечения в новую войну – политолог

Грузия должна развивать туризм и избегать вовлечения в новую войну – политолог

Задача всех грузин сегодня – избежать новой войны, прилагать усилия для развития туризма и привлечения людей на отдых, считает политолог, конфликтолог Лали... 27.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-27T09:01+0400

2022-07-27T09:01+0400

2022-07-29T14:31+0400

видео

мультимедиа

видео-новости из грузии

экспертное мнение

лали морошкина

пресс-центр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/07/08/268318212_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_ac3e0812640560f49f12ee638967a805.jpg

Политолог заметила, что генофонд Грузии – это не более 500 тысяч молодых людей. При высоком показателе эмиграции любые военные действия могут стать непоправимы для будущего страны."Главное, чтобы мы, маленькая страна, не попали в эту глобальную мясорубку. Мы должны предоставить нашу территорию для отдыха, для туризма, экотуризма, медитации – для всего, кроме военных действий. Это задача всех грузин", – заявила Морошкина в ходе брифинга в мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия.По словам политолога, сегодня Грузии удается быть тем местом, где между собой свободно общаются русские, украинцы и белорусы. "Мы не должны допустить, чтобы наши дети, мужья, братья стали пушечным мясом", – сказала Морошкина.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

видео, мультимедиа, видео-новости из грузии, экспертное мнение, лали морошкина, видео