https://sputnik-georgia.ru/20220727/gruziya-ne-dolzhna-speshit-so-vstupleniem-v-es---nikoleishvili-268944480.html

Грузия не должна спешить со вступлением в ЕС - Николеишвили

Грузия не должна спешить со вступлением в ЕС - Николеишвили

Грузии стоит понаблюдать за тем, как будет развиваться ситуация в Европе, и только потом принять решение, выгодно ли для страны получение статуса кандидата... 27.07.2022, Sputnik Грузия

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По мнению эксперта, в Европе сегодня нестабильная ситуация и важно понаблюдать, как она будет развиваться дальше и к чему все это приведет. "Вы знаете, все меняется, нужно меняться, и нельзя глупо и настойчиво идти куда-то, когда там впереди пропасть. Посмотрим, что там будет в ЕС", - сказала Николеишвили в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия. Как отметила эксперт, если выбирать между сегодняшней Польшей и Литвой в ЕС, которые постоянно чему-то учат Грузию, для Тбилиси более важно налаживать отношения с соседями на Южном Кавказе - Арменией и Азербайджаном. "Нам нужно восстанавливать тепло на Южном Кавказе", - считает Николеишвили.

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