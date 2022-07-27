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Грузия не должна спешить со вступлением в ЕС - Николеишвили
Грузия не должна спешить со вступлением в ЕС - Николеишвили
Грузии стоит понаблюдать за тем, как будет развиваться ситуация в Европе, и только потом принять решение, выгодно ли для страны получение статуса кандидата... 27.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-27T21:42+0400
2022-07-27T21:42+0400
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По мнению эксперта, в Европе сегодня нестабильная ситуация и важно понаблюдать, как она будет развиваться дальше и к чему все это приведет. "Вы знаете, все меняется, нужно меняться, и нельзя глупо и настойчиво идти куда-то, когда там впереди пропасть. Посмотрим, что там будет в ЕС", - сказала Николеишвили в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия. Как отметила эксперт, если выбирать между сегодняшней Польшей и Литвой в ЕС, которые постоянно чему-то учат Грузию, для Тбилиси более важно налаживать отношения с соседями на Южном Кавказе - Арменией и Азербайджаном. "Нам нужно восстанавливать тепло на Южном Кавказе", - считает Николеишвили.
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видео, мультимедиа, экспертное мнение, грузия - ес, ес отменил визы для грузии, видео-новости из грузии, видео
Грузия не должна спешить со вступлением в ЕС - Николеишвили
21:42 27.07.2022 (обновлено: 22:12 27.07.2022)
Грузии стоит понаблюдать за тем, как будет развиваться ситуация в Европе, и только потом принять решение, выгодно ли для страны получение статуса кандидата, заявила независимый эксперт и аналитик Майя Николеишвили
По мнению эксперта, в Европе сегодня нестабильная ситуация и важно понаблюдать, как она будет развиваться дальше и к чему все это приведет.
"Вы знаете, все меняется, нужно меняться, и нельзя глупо и настойчиво идти куда-то, когда там впереди пропасть. Посмотрим, что там будет в ЕС", - сказала Николеишвили в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия.
Как отметила эксперт, если выбирать между сегодняшней Польшей и Литвой в ЕС, которые постоянно чему-то учат Грузию, для Тбилиси более важно налаживать отношения с соседями на Южном Кавказе - Арменией и Азербайджаном. "Нам нужно восстанавливать тепло на Южном Кавказе", - считает Николеишвили.