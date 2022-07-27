Историческая находка или просто старая канализация? Что нашли в центре Тбилиси - фото
Рабочие обнаружили фрагменты старых построек во время капитального ремонта проспекта Меликишвили в центре Тбилиси
Рабочие обнаружили фрагменты старых построек во время капитального ремонта проспекта Меликишвили в центре Тбилиси
Неожиданная находка поджидала под землей сотрудников дорожных и коммунальных служб
Неожиданная находка поджидала под землей сотрудников дорожных и коммунальных служб
Теперь на месте работают специалисты, которые должны установить возраст и историческую значимость найденных объектов
Теперь на месте работают специалисты, которые должны установить возраст и историческую значимость найденных объектов
После неожиданной находки масштабный проект обновления проспекта в центре Тбилиси может затянуться, так как это место должны тщательно изучить специалисты
После неожиданной находки масштабный проект обновления проспекта в центре Тбилиси может затянуться, так как это место должны тщательно изучить специалисты
"Это не первый раз, когда во время ремонта улиц рабочие встречают подобные находки. Но точно, что там обнаружено, выяснят специалисты. Может это исторический памятник или же коллектор, старая канализационная система", – сказала сотрудница пресс-службы мэрии Тбилиси
"Это не первый раз, когда во время ремонта улиц рабочие встречают подобные находки. Но точно, что там обнаружено, выяснят специалисты. Может это исторический памятник или же коллектор, старая канализационная система", – сказала сотрудница пресс-службы мэрии Тбилиси
Происходящее вызвало большой интерес среди пользователей соцсетей. Одни гадают, к какому веку могут относиться старые постройки, а другие переживают из-за возможного затягивания ремонта, так как дорожные работы в центре города всегда связаны с большими пробками
Происходящее вызвало большой интерес среди пользователей соцсетей. Одни гадают, к какому веку могут относиться старые постройки, а другие переживают из-за возможного затягивания ремонта, так как дорожные работы в центре города всегда связаны с большими пробками
Мэрия Тбилиси приступила к масштабному проекту по восстановлению проспекта Меликишвили 17 июня
Мэрия Тбилиси приступила к масштабному проекту по восстановлению проспекта Меликишвили 17 июня
Восстанавливаемая зона включает участок дороги от подъема Варазисхеви до улицы Човелидзе
Восстанавливаемая зона включает участок дороги от подъема Варазисхеви до улицы Човелидзе
Движение транспорта в этом районе на время ремонта ограничено. Проект с бюджетом более 2 млн долларов рассчитан на четыре месяца
Движение транспорта в этом районе на время ремонта ограничено. Проект с бюджетом более 2 млн долларов рассчитан на четыре месяца
В целом на проспекте Меликишвили должны заменить подземные коммуникации, систему уличного освещения, модернизовать дренажную сеть, водопроводную и канализационную системы, газовые трубы
В целом на проспекте Меликишвили должны заменить подземные коммуникации, систему уличного освещения, модернизовать дренажную сеть, водопроводную и канализационную системы, газовые трубы
Линии электропередачи на этот раз окажутся под землей. Будут обустроены тротуары, новые автобусные остановки, полосы для движения общественного транспорта и велосипедные дорожки
Линии электропередачи на этот раз окажутся под землей. Будут обустроены тротуары, новые автобусные остановки, полосы для движения общественного транспорта и велосипедные дорожки
А статуе музы, установленной у здания тбилисской Филармонии, лишь остается круглосуточно наблюдать за происходящим.
А статуе музы, установленной у здания тбилисской Филармонии, лишь остается круглосуточно наблюдать за происходящим.