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Историческая находка или просто старая канализация? Что нашли в центре Тбилиси - фото
Историческая находка или просто старая канализация? Что нашли в центре Тбилиси - фото
Специалистам предстоит выяснить, что же таилось под землей – исторический памятник или обычный коллектор. Надеемся, что ответ на этот вопрос будет скоро... 27.07.2022, Sputnik Грузия
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Неожиданная находка поджидала под землей сотрудников, теперь на месте работают специалисты, которые должны установить возраст и историческую значимость найденных объектов.
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Историческая находка или просто старая канализация? Что нашли в центре Тбилиси - фото

19:03 27.07.2022 (обновлено: 13:39 29.07.2022)
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Специалистам предстоит выяснить, что же таилось под землей – исторический памятник или обычный коллектор. Надеемся, что ответ на этот вопрос будет скоро получен
Неожиданная находка поджидала под землей сотрудников, теперь на месте работают специалисты, которые должны установить возраст и историческую значимость найденных объектов.
© photo: Sputnik / Stringer

Рабочие обнаружили фрагменты старых построек во время капитального ремонта проспекта Меликишвили в центре Тбилиси

Рабочие обнаружили фрагменты старых построек во время капитального ремонта проспекта Меликишвили в центре Тбилиси - Sputnik Грузия
1/12
© photo: Sputnik / Stringer

Рабочие обнаружили фрагменты старых построек во время капитального ремонта проспекта Меликишвили в центре Тбилиси

© photo: Sputnik / Stringer

Неожиданная находка поджидала под землей сотрудников дорожных и коммунальных служб

Неожиданная находка поджидала под землей сотрудников дорожных и коммунальных служб - Sputnik Грузия
2/12
© photo: Sputnik / Stringer

Неожиданная находка поджидала под землей сотрудников дорожных и коммунальных служб

© photo: Sputnik / Stringer

Теперь на месте работают специалисты, которые должны установить возраст и историческую значимость найденных объектов

Теперь на месте работают специалисты, которые должны установить возраст и историческую значимость найденных объектов - Sputnik Грузия
3/12
© photo: Sputnik / Stringer

Теперь на месте работают специалисты, которые должны установить возраст и историческую значимость найденных объектов

© photo: Sputnik / Stringer

После неожиданной находки масштабный проект обновления проспекта в центре Тбилиси может затянуться, так как это место должны тщательно изучить специалисты

После неожиданной находки масштабный проект обновления проспекта в центре Тбилиси может затянуться, так как это место должны тщательно изучить специалисты - Sputnik Грузия
4/12
© photo: Sputnik / Stringer

После неожиданной находки масштабный проект обновления проспекта в центре Тбилиси может затянуться, так как это место должны тщательно изучить специалисты

© photo: Sputnik / Stringer

"Это не первый раз, когда во время ремонта улиц рабочие встречают подобные находки. Но точно, что там обнаружено, выяснят специалисты. Может это исторический памятник или же коллектор, старая канализационная система", – сказала сотрудница пресс-службы мэрии Тбилиси

&quot;Это не первый раз, когда во время ремонта улиц рабочие встречают подобные находки. Но точно, что там обнаружено, выяснят специалисты. Может это исторический памятник или же коллектор, старая канализационная система&quot;, – сказала сотрудница пресс-службы мэрии Тбилиси - Sputnik Грузия
5/12
© photo: Sputnik / Stringer

"Это не первый раз, когда во время ремонта улиц рабочие встречают подобные находки. Но точно, что там обнаружено, выяснят специалисты. Может это исторический памятник или же коллектор, старая канализационная система", – сказала сотрудница пресс-службы мэрии Тбилиси

© photo: Sputnik / Stringer

Происходящее вызвало большой интерес среди пользователей соцсетей. Одни гадают, к какому веку могут относиться старые постройки, а другие переживают из-за возможного затягивания ремонта, так как дорожные работы в центре города всегда связаны с большими пробками

Происходящее вызвало большой интерес среди пользователей соцсетей. Одни гадают, к какому веку могут относиться старые постройки, а другие переживают из-за возможного затягивания ремонта, так как дорожные работы в центре города всегда связаны с большими пробками - Sputnik Грузия
6/12
© photo: Sputnik / Stringer

Происходящее вызвало большой интерес среди пользователей соцсетей. Одни гадают, к какому веку могут относиться старые постройки, а другие переживают из-за возможного затягивания ремонта, так как дорожные работы в центре города всегда связаны с большими пробками

© photo: Sputnik / Stringer

Мэрия Тбилиси приступила к масштабному проекту по восстановлению проспекта Меликишвили 17 июня

Мэрия Тбилиси приступила к масштабному проекту по восстановлению проспекта Меликишвили 17 июня - Sputnik Грузия
7/12
© photo: Sputnik / Stringer

Мэрия Тбилиси приступила к масштабному проекту по восстановлению проспекта Меликишвили 17 июня

© photo: Sputnik / Stringer

Восстанавливаемая зона включает участок дороги от подъема Варазисхеви до улицы Човелидзе

Восстанавливаемая зона включает участок дороги от подъема Варазисхеви до улицы Човелидзе - Sputnik Грузия
8/12
© photo: Sputnik / Stringer

Восстанавливаемая зона включает участок дороги от подъема Варазисхеви до улицы Човелидзе

© photo: Sputnik / Stringer

Движение транспорта в этом районе на время ремонта ограничено. Проект с бюджетом более 2 млн долларов рассчитан на четыре месяца

Движение транспорта в этом районе на время ремонта ограничено. Проект с бюджетом более 2 млн долларов рассчитан на четыре месяца - Sputnik Грузия
9/12
© photo: Sputnik / Stringer

Движение транспорта в этом районе на время ремонта ограничено. Проект с бюджетом более 2 млн долларов рассчитан на четыре месяца

© photo: Sputnik / Stringer

В целом на проспекте Меликишвили должны заменить подземные коммуникации, систему уличного освещения, модернизовать дренажную сеть, водопроводную и канализационную системы, газовые трубы

В целом на проспекте Меликишвили должны заменить подземные коммуникации, систему уличного освещения, модернизовать дренажную сеть, водопроводную и канализационную системы, газовые трубы - Sputnik Грузия
10/12
© photo: Sputnik / Stringer

В целом на проспекте Меликишвили должны заменить подземные коммуникации, систему уличного освещения, модернизовать дренажную сеть, водопроводную и канализационную системы, газовые трубы

© photo: Sputnik / Stringer

Линии электропередачи на этот раз окажутся под землей. Будут обустроены тротуары, новые автобусные остановки, полосы для движения общественного транспорта и велосипедные дорожки

Линии электропередачи на этот раз окажутся под землей. Будут обустроены тротуары, новые автобусные остановки, полосы для движения общественного транспорта и велосипедные дорожки - Sputnik Грузия
11/12
© photo: Sputnik / Stringer

Линии электропередачи на этот раз окажутся под землей. Будут обустроены тротуары, новые автобусные остановки, полосы для движения общественного транспорта и велосипедные дорожки

© photo: Sputnik / Stringer

А статуе музы, установленной у здания тбилисской Филармонии, лишь остается круглосуточно наблюдать за происходящим.

А статуе музы, установленной у здания тбилисской Филармонии, лишь остается круглосуточно наблюдать за происходящим. - Sputnik Грузия
12/12
© photo: Sputnik / Stringer

А статуе музы, установленной у здания тбилисской Филармонии, лишь остается круглосуточно наблюдать за происходящим.

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