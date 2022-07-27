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Иванишвили подтвердил, что посол США встречалась с ним после начала конфликта на Украине
Иванишвили подтвердил, что посол США встречалась с ним после начала конфликта на Украине
Встреча дипломата с основателем правящей партии Грузии длилась три часа 27.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-27T10:26+0400
2022-07-27T10:58+0400
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ТБИЛИСИ, 27 июл — Sputnik. Встреча между послом США Келли Дегнан и основателем правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", миллиардером Бидзиной Иванишвили состоялась 21 марта, об этом говорится заявлении, распространенном Иванишвили этим утром.Ранее депутат парламента Грузии Михаил Кавелашвили заявил, что после начала конфликта на Украине Дегнан встречалась с Иванишвили и "что-то требовала" от него. В свою очередь, посол США заявила, что она давно не встречалась с Иванишвили и не оказывала на него никакого давления.Он отметил, что встреча продолжалась три часа. Других деталей беседы с дипломатом бизнесмен не раскрыл.Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины", и захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России.Власти Грузии отказались вводить санкции против России из-за событий на Украине. Между тем, Грузия поддержала решение о приостановке членства России в Совете Европы, поддержала запуск Московского механизма в ОБСЕ по Украине, поддержала резолюцию ООН, осуждающую действия России, присоединилась к санкциям Евросоюза в отношении Донбасса, а также была в числе тех, кто обратился в Гаагский трибунал для начал расследования предполагаемых военных преступлений на Украине.
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новости, политика, грузия, бидзина иванишвили, михаил кавелашвили, сша, украина, грузинская мечта, келли дегнан

Иванишвили подтвердил, что посол США встречалась с ним после начала конфликта на Украине

10:26 27.07.2022 (обновлено: 10:58 27.07.2022)
© Government of GeorgiaБидзина Иванишвили на съезде партии "Грузинская мечта"
Бидзина Иванишвили на съезде партии Грузинская мечта - Sputnik Грузия, 1920, 27.07.2022
© Government of Georgia
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Встреча дипломата с основателем правящей партии Грузии длилась три часа
ТБИЛИСИ, 27 июл — Sputnik. Встреча между послом США Келли Дегнан и основателем правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", миллиардером Бидзиной Иванишвили состоялась 21 марта, об этом говорится заявлении, распространенном Иванишвили этим утром.
Ранее депутат парламента Грузии Михаил Кавелашвили заявил, что после начала конфликта на Украине Дегнан встречалась с Иванишвили и "что-то требовала" от него. В свою очередь, посол США заявила, что она давно не встречалась с Иванишвили и не оказывала на него никакого давления.

"Поскольку публично был задан вопрос о встрече между мной и американским послом после начала войны на Украине, я хотел бы разъяснить общественности, что такая встреча действительно состоялась 21 марта по просьбе посла", – говорится в заявлении Иванишвили.

Он отметил, что встреча продолжалась три часа. Других деталей беседы с дипломатом бизнесмен не раскрыл.
Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины", и захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России.
Власти Грузии отказались вводить санкции против России из-за событий на Украине. Между тем, Грузия поддержала решение о приостановке членства России в Совете Европы, поддержала запуск Московского механизма в ОБСЕ по Украине, поддержала резолюцию ООН, осуждающую действия России, присоединилась к санкциям Евросоюза в отношении Донбасса, а также была в числе тех, кто обратился в Гаагский трибунал для начал расследования предполагаемых военных преступлений на Украине.
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