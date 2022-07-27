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Иванишвили подтвердил, что посол США встречалась с ним после начала конфликта на Украине

Иванишвили подтвердил, что посол США встречалась с ним после начала конфликта на Украине

Встреча дипломата с основателем правящей партии Грузии длилась три часа 27.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-27T10:26+0400

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ТБИЛИСИ, 27 июл — Sputnik. Встреча между послом США Келли Дегнан и основателем правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", миллиардером Бидзиной Иванишвили состоялась 21 марта, об этом говорится заявлении, распространенном Иванишвили этим утром.Ранее депутат парламента Грузии Михаил Кавелашвили заявил, что после начала конфликта на Украине Дегнан встречалась с Иванишвили и "что-то требовала" от него. В свою очередь, посол США заявила, что она давно не встречалась с Иванишвили и не оказывала на него никакого давления.Он отметил, что встреча продолжалась три часа. Других деталей беседы с дипломатом бизнесмен не раскрыл.Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины", и захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России.Власти Грузии отказались вводить санкции против России из-за событий на Украине. Между тем, Грузия поддержала решение о приостановке членства России в Совете Европы, поддержала запуск Московского механизма в ОБСЕ по Украине, поддержала резолюцию ООН, осуждающую действия России, присоединилась к санкциям Евросоюза в отношении Донбасса, а также была в числе тех, кто обратился в Гаагский трибунал для начал расследования предполагаемых военных преступлений на Украине.

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