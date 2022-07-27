https://sputnik-georgia.ru/20220727/kak-sdat-ene-i-ne-soyti-s-uma-sovety-abiturientam-268098263.html

Как сдать ЕНЭ и не сойти с ума: советы абитуриентам

Как сдать ЕНЭ и не сойти с ума: советы абитуриентам

Люди опытные знают, как не позволить переживаниям взять верх над собой и успешно сдать экзамены 27.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-27T22:31+0400

2022-07-27T22:31+0400

2022-07-29T13:53+0400

общество

грузия

аналитика

тбилисский государственный университет

колумнисты

енэ

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ЕНЭ – казалось бы обычная аббревиатура, но сколько страха она вселяет сейчас в абитуриентов в Грузии. Если кто не в курсе, мы говорим о Единых национальных экзаменах, которые стартовали в начале июля.Тысячи абитуриентов ждут этой даты с дрожью, и это не преувеличение. Те, кто прошел через это, хорошо понимают, о чем идет речь.Дорогие абитуриенты, ничего не бойтесь. Мы расскажем вам, как взять себя в руки и не поддаться волнению, ведь во многом именно от этого будет зависеть, поступите вы в желаемый университет или нет.Еще один важный совет - усмирите "внутреннего отличника". Это, конечно, касается перфекционистов - людей, которые считают, что все должно быть сделано идеально и никак иначе. Так называемый синдром отличника вопрос не шуточный, он даже может привести к психическим расстройствам.Не последнюю роль в том, насколько психологически абитуриент готов к экзаменам, играют родители. "Не давите на ребенка" - советует психолог. Очень часто абитуриенты переживают больше из опасения не оправдать ожидания родителей, нежели чем из-за самих экзаменов."Скажу прямо, очень часто родители грешат - если ты не сдашь, мое сердце разорвется, я покончу с собой, повешусь и так далее. Это прямой шантаж ученика, который и без того находится в не меньшем напряжении, потому что ему самому приходится разбираться в этих проблемах", - сказала Гогичашвили.На фоне стресса может подняться температура, возникнуть проблемы с желудком, тошнота, головокружение, проблемы с дыханием. Поэтому постарайтесь учесть рекомендации специалиста, дышите глубоко и старайтесь думать только о хорошем.Сила самовнушенияКто, как не студенты, знает, какое ЕНЭ испытание. Нино Махароблишвили уже оканчивает второй курс Тбилисского государственного университета, но хорошо помнит те переживания.Как говорится, не так страшен черт, как его малюют… Но! Нино хоть и была хорошо подготовлена, с приближением часа Х сохранять полное спокойствие оказалось невыполнимой миссией."Мои друзья абитуриенты переживали тогда еще больше меня, и, смотря на них, я тоже невольно начинала паниковать. Вот так мы сводили с ума друг друга", - вспоминает, смеясь, Нино.Масла в огонь подливали истории о том, как разволновавшиеся абитуриенты в секунды все забывали и проваливали тесты."Я удивлена, что после такого напряжения, я очень спокойно села за парту и написала тест. Как только я начала писать, весь хаос и страх исчезли. Я писала так, будто находилась дома и писала что-то обычное. Несколько часов пролетели так быстро, что я даже не заметила. Я была очень довольна собой. Как сейчас помню, выйдя с экзамена, почувствовала, будто гора с плеч свалилась", - поделилась Нино.Опираясь на личный опыт, Нино советует всем абитуриентам не думать о том, что ЕНЭ это что-то невероятно сложное."Пишите так, будто это самое обычное задание, какое вы делали до этого миллион раз. Нервозность только помешает вам сконцентрироваться. Там нет ничего страшного, вы сами в этом убедитесь", - сказала студентка, которая в свое время удачно сдала экзамены и даже получила грант.Настрой боевой!А вот наша следующая героиня – абитуриентка Лиза, пока держится стойко:Настрой оптимистичный у мамы Лизы, но она уже успела понервничать, при том начиная с того дня, как узнала место и время проведения экзаменов."Она девочка способная, готовилась весь год. Я в нее верю! Хотя год выдался очень тяжелый: двенадцатый класс, выпускной, подготовка к экзаменам – все отнимает много времени. Но, сейчас, когда выпускники окончили школу, немного выдохнули. Сейчас мы уже собираемся с мыслями, а настрой – боевой!" - поделилась Лина Борисовна.Вот такого боевого настроя и удачи хочется пожелать всем абитуриентам, а таковых в Грузии более 41 тысячи.

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2022

Натия Кварцхава https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24015/09/240150950_0:4:514:519_100x100_80_0_0_a0dca08d63767ad7b83e09a49c9fb533.jpg

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общество, грузия, аналитика, тбилисский государственный университет , колумнисты, енэ