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Китайский космический грузовик "Тяньчжоу-3" сгорел в атмосфере: куда упали обломки?

Китайский космический грузовик "Тяньчжоу-3" сгорел в атмосфере: куда упали обломки?

Аппарат, который находился на орбите с 21 сентября прошлого года, почти полностью сгорел 27.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-27T12:11+0400

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ТБИЛИСИ, 27 июл — Sputnik. Китайский грузовой корабль "Тяньчжоу-3" 27 июля под контролем экспертов наземных служб вошел в атмосферу Земли и практически полностью сгорел, говорится в сообщении Управления программы пилотируемых космических полетов КНР.Отмечается, что грузовик вошел в атмосферу Земли в 11:31 по пекинскому времени (07:31 тбл), при этом аппарат почти полностью сгорел, небольшое количество обломков "Тяньчжоу-3" упало заданном районе южной части Тихого океана.Известно, что "Тяньчжоу-3" находился на орбите с 21 сентября прошлого года, когда он доставил на китайскую модульную станцию "Тяньгун" шесть тонн различных грузов, включая продовольствие, снаряжение, воду и новогодние подарки для космонавтов. Строительство многомодульной китайской орбитальной станции "Тяньгун" официально началось 29 апреля 2021 года, когда на орбиту был успешно выведен основной модуль "Тяньхэ" длиной 16,6 метра и максимальным диаметром 4,2 метра. По расчетам специалистов, строительство станции завершится уже в этом году, когда к ней пристыкуют исследовательский модуль "Мэнтянь", после чего станция образует объект Т-образной формы весом около 66 тонн, а жилое пространство увеличится до 110 кубических метров. Спроектированный эксплуатационный ресурс станции рассчитан на 15 лет, ее эксплуатация должна завершиться в 2038 году.Ожидается, что запуск модуля "Мэнтянь" произойдет в октябре 2022 года. Наряду с этим, в 2025 году запланирован запуск автономного астрофизического модуля "Сюньтянь", который будет периодически стыковаться со станцией для обслуживания.

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