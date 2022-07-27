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Когда Россия выйдет из проекта по МКС
Когда Россия выйдет из проекта по МКС
Строительство новой российской орбитальной служебной станции начнется не ранее 2028 года, заявил генконструктор РКК "Энергия" 27.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-27T23:02+0400
2022-07-27T23:02+0400
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ТБИЛИСИ, 27 июл – Sputnik. Россия выполнит все свои обязательства по Международной космической станции (МКС) перед иностранными партнерами, но решение по уходу со станции после 2024 года принято, сообщил новый глава "Роскосмоса" Юрий Борисов в докладе президенту РФ Владимиру Путину.Он отметил, что к этому времени "Роскосмос" начнет формировать российскую орбитальную станцию.Борисов добавил, что будущее российской пилотируемой космонавтики должно базироваться на взвешенной и системной научной программе, чтобы каждый полет обогащал страну знаниями в области космоса.В свою очередь генконструктор по пилотируемым системам и комплексам Российской Федерации, генконструктор РКК "Энергия" Владимир Соловьев отметил, что строительство новой российской орбитальной служебной станции (РОСС) начнется не ранее 2028 года.Затем она же выведет Узловой и Шлюзовой модули. Первый будет аналогичен модулю, который уже есть в составе Международной космической станции. Второй будет использоваться для выходов в открытый космос.При этом Соловьев подчеркнул, что до того, как удастся добиться серьезного прогресса в создании РОСС, следует использовать МКС.
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
россия, в мире, новости, роскосмос, ркк "энергия, экономика
Когда Россия выйдет из проекта по МКС
23:02 27.07.2022 (обновлено: 19:29 01.08.2022)
Строительство новой российской орбитальной служебной станции начнется не ранее 2028 года, заявил генконструктор РКК "Энергия"
ТБИЛИСИ, 27 июл – Sputnik. Россия выполнит все свои обязательства по Международной космической станции (МКС) перед иностранными партнерами, но решение по уходу со станции после 2024 года принято, сообщил новый глава "Роскосмоса" Юрий Борисов в докладе президенту РФ Владимиру Путину.
"Вы знаете, что мы ведем работу в рамках международного сотрудничества на Международной космической станции. Безусловно, все свои обязательства мы выполним перед нашими партнерами, но решение об уходе с этой станции после 2024 года приняты", - сказал Борисов в докладе президенту РФ Владимиру Путину.
Он отметил, что к этому времени "Роскосмос" начнет формировать российскую орбитальную станцию.
Борисов добавил, что будущее российской пилотируемой космонавтики должно базироваться на взвешенной и системной научной программе, чтобы каждый полет обогащал страну знаниями в области космоса.
В свою очередь генконструктор по пилотируемым системам и комплексам Российской Федерации, генконструктор РКК "Энергия" Владимир Соловьев отметил, что строительство новой российской орбитальной служебной станции (РОСС) начнется не ранее 2028 года.
"Мы предлагаем ее строить двумя этапами. Если решение о ее строительстве будет принято до конца года, то первый этап начнется в 2028 году с запуска ракетой-носителем "Ангара-А5М" Научно-энергетического модуля", — сказал Соловьев в интервью журналу "Русский космос".
Затем она же выведет Узловой и Шлюзовой модули. Первый будет аналогичен модулю, который уже есть в составе Международной космической станции. Второй будет использоваться для выходов в открытый космос.
При этом Соловьев подчеркнул, что до того, как удастся добиться серьезного прогресса в создании РОСС, следует использовать МКС.