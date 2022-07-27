https://sputnik-georgia.ru/20220727/kutaisskiy-aeroport-proschay--268924094.html

Кутаисский аэропорт, прощай?!

Кутаисский аэропорт, прощай?!

Мир страстных любителей отдыхать в Европе на днях почти пошатнулся 27.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-27T14:13+0400

2022-07-27T14:13+0400

2022-07-27T14:13+0400

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Новость о том, что Международный кутаисский аэропорт, откуда в европейские страны летает лоукост Wizz Air, закроют с 10 по 24 октября из-за ремонта, сначала очень взволновала часть общества. Мол, как, билеты куплены, маршрут расписан, планы составлены. И что, все зря?! Как рассказали в Объединении аэропортов страны, аэропорт в Кутаиси закроют из-за планового ремонта 2,5-километровой взлетной полосы. И полеты в этот промежуток времени выполняться не будут. Но все не так страшно и на помощь пришел аэропорт Тбилиси. Так на днях выяснилось, что Тбилисский международный аэропорт в течение двух недель в октябре будет обслуживать рейсы авиакомпании Wizz Air до окончания ремонта. Напомним, Wizz Air – лидер грузинского авиационного рынка. Низкобюджетная авиакомпания осуществляет регулярные прямые авиарейсы из Кутаисского международного аэропорта по 19 направлениям в 11 европейских странах. А что касается самого аэропорта в Кутаиси, только в июне текущего года он обслужил 76 тысяч пассажиров и 298 рейсов по 25 направлениям в 14 стран.

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wizz air, тбилисский международный аэропорт, тбилиси, кутаиси, грузия, туризм, экономика