https://sputnik-georgia.ru/20220727/kutaisskiy-aeroport-proschay--268924094.html
Кутаисский аэропорт, прощай?!
Кутаисский аэропорт, прощай?!
Мир страстных любителей отдыхать в Европе на днях почти пошатнулся 27.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-27T14:13+0400
2022-07-27T14:13+0400
2022-07-27T14:13+0400
карикатуры
wizz air
тбилисский международный аэропорт
тбилиси
кутаиси
грузия
туризм
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/07/1b/268923904_110:0:1939:1029_1920x0_80_0_0_3c604556aad89d711d14cd398a434537.png
Новость о том, что Международный кутаисский аэропорт, откуда в европейские страны летает лоукост Wizz Air, закроют с 10 по 24 октября из-за ремонта, сначала очень взволновала часть общества. Мол, как, билеты куплены, маршрут расписан, планы составлены. И что, все зря?! Как рассказали в Объединении аэропортов страны, аэропорт в Кутаиси закроют из-за планового ремонта 2,5-километровой взлетной полосы. И полеты в этот промежуток времени выполняться не будут. Но все не так страшно и на помощь пришел аэропорт Тбилиси. Так на днях выяснилось, что Тбилисский международный аэропорт в течение двух недель в октябре будет обслуживать рейсы авиакомпании Wizz Air до окончания ремонта. Напомним, Wizz Air – лидер грузинского авиационного рынка. Низкобюджетная авиакомпания осуществляет регулярные прямые авиарейсы из Кутаисского международного аэропорта по 19 направлениям в 11 европейских странах. А что касается самого аэропорта в Кутаиси, только в июне текущего года он обслужил 76 тысяч пассажиров и 298 рейсов по 25 направлениям в 14 стран.
тбилиси
кутаиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/07/1b/268923904_338:0:1710:1029_1920x0_80_0_0_9f5b47dba6c7e46a9b61a94533c037a0.png
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
wizz air, тбилисский международный аэропорт, тбилиси, кутаиси, грузия, туризм, экономика
Кутаисский аэропорт, прощай?!
Мир страстных любителей отдыхать в Европе на днях почти пошатнулся
Новость о том, что Международный кутаисский аэропорт, откуда в европейские страны летает лоукост Wizz Air, закроют с 10 по 24 октября из-за ремонта, сначала очень взволновала часть общества. Мол, как, билеты куплены, маршрут расписан, планы составлены. И что, все зря?!
Как рассказали в Объединении аэропортов страны, аэропорт в Кутаиси закроют из-за планового ремонта 2,5-километровой взлетной полосы. И полеты в этот промежуток времени выполняться не будут. Но все не так страшно и на помощь пришел аэропорт Тбилиси.
Так на днях выяснилось, что Тбилисский международный аэропорт в течение двух недель в октябре будет обслуживать рейсы авиакомпании Wizz Air до окончания ремонта.
Напомним, Wizz Air – лидер грузинского авиационного рынка. Низкобюджетная авиакомпания осуществляет регулярные прямые авиарейсы из Кутаисского международного аэропорта по 19 направлениям в 11 европейских странах. А что касается самого аэропорта в Кутаиси, только в июне текущего года он обслужил 76 тысяч пассажиров и 298 рейсов по 25 направлениям в 14 стран.