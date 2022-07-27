https://sputnik-georgia.ru/20220727/lali-moroshkina-etoy-zimoy-my-budem-nablyudat-razval-evropy-i-ssha---video-268299279.html
Лали Морошкина: этой зимой мы будем наблюдать развал Европы и США - видео
Лали Морошкина: этой зимой мы будем наблюдать развал Европы и США - видео
Европу и США ждет очень тяжелая зима, которую эти страны могут не перенести, они просто развалятся, считает политолог, конфликтолог Лали Морошкина 27.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-27T08:50+0400
2022-07-27T08:50+0400
2022-07-29T14:30+0400
пресс-центр
видео
мультимедиа
экспертное мнение
видео-новости из грузии
лали морошкина
европа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/07/07/268298975_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_ce30538ff02ea37547e1f415df659d1e.jpg
Как рассказала Лали Морошкина на брифинге в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия, США сегодня пытаются потопить Европу."Почему Америка делает все, чтобы потопить Европу?.. Правители не смогут управлять своими странами. Это абсолютно понятно и видно уже сегодня. Рухнет евро, точно так же, как сегодня тяжело доллару. До зимы Европы практически не будет", - считает политолог.По словам Лали Морошкиной, на улицы европейских городов выйдут миллионы людей, которые элементарно захотят зимой тепла. Начнутся акции протеста. Непросто будет грядущей зимой и жителям США. Байден никак не сможет объяснить американцам, что "злой Путин виноват, что вы мерзнете"."Американцу нужно, чтобы его правительство его защищало. Они смотрят на Байдена как на президента, но как только Байден не сможет предоставить им тепла и продуктов, которые они должны получить, для них и Байден закончится, и вся администрация", - сказала Морошкина.Грузинский политолог опасается, что шаг за шагом общество подходит к рубежу ядерной войны, которую начнут для того, чтобы отвлечь население от насущных проблем.
европа
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/07/07/268298975_480:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_9c67f70cf6bf6c9631903f35d78c9eb1.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
видео, мультимедиа, экспертное мнение, видео-новости из грузии, лали морошкина, европа, видео
Лали Морошкина: этой зимой мы будем наблюдать развал Европы и США - видео
08:50 27.07.2022 (обновлено: 14:30 29.07.2022)
Европу и США ждет очень тяжелая зима, которую эти страны могут не перенести, они просто развалятся, считает политолог, конфликтолог Лали Морошкина
Как рассказала Лали Морошкина на брифинге в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия
, США сегодня пытаются потопить Европу.
"Почему Америка делает все, чтобы потопить Европу?.. Правители не смогут управлять своими странами. Это абсолютно понятно и видно уже сегодня. Рухнет евро, точно так же, как сегодня тяжело доллару. До зимы Европы практически не будет", - считает политолог.
По словам Лали Морошкиной, на улицы европейских городов выйдут миллионы людей, которые элементарно захотят зимой тепла. Начнутся акции протеста. Непросто будет грядущей зимой и жителям США. Байден никак не сможет объяснить американцам, что "злой Путин виноват, что вы мерзнете".
"Американцу нужно, чтобы его правительство его защищало. Они смотрят на Байдена как на президента, но как только Байден не сможет предоставить им тепла и продуктов, которые они должны получить, для них и Байден закончится, и вся администрация", - сказала Морошкина.
Грузинский политолог опасается, что шаг за шагом общество подходит к рубежу ядерной войны, которую начнут для того, чтобы отвлечь население от насущных проблем.