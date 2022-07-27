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Лали Морошкина: этой зимой мы будем наблюдать развал Европы и США - видео

Лали Морошкина: этой зимой мы будем наблюдать развал Европы и США - видео

Европу и США ждет очень тяжелая зима, которую эти страны могут не перенести, они просто развалятся, считает политолог, конфликтолог Лали Морошкина 27.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-27T08:50+0400

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Как рассказала Лали Морошкина на брифинге в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия, США сегодня пытаются потопить Европу."Почему Америка делает все, чтобы потопить Европу?.. Правители не смогут управлять своими странами. Это абсолютно понятно и видно уже сегодня. Рухнет евро, точно так же, как сегодня тяжело доллару. До зимы Европы практически не будет", - считает политолог.По словам Лали Морошкиной, на улицы европейских городов выйдут миллионы людей, которые элементарно захотят зимой тепла. Начнутся акции протеста. Непросто будет грядущей зимой и жителям США. Байден никак не сможет объяснить американцам, что "злой Путин виноват, что вы мерзнете"."Американцу нужно, чтобы его правительство его защищало. Они смотрят на Байдена как на президента, но как только Байден не сможет предоставить им тепла и продуктов, которые они должны получить, для них и Байден закончится, и вся администрация", - сказала Морошкина.Грузинский политолог опасается, что шаг за шагом общество подходит к рубежу ядерной войны, которую начнут для того, чтобы отвлечь население от насущных проблем.

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