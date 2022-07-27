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Летняя жара накрыла Тбилиси: как спастись от палящего солнца - фото
Летняя жара накрыла Тбилиси: как спастись от палящего солнца - фото
В Тбилиси лето в самом разгаре, хотя самый жаркий месяц еще впереди. Но уже днем под солнцем можно испытать дискомфорт и получить тепловой удар. Смотрите в... 27.07.2022, Sputnik Грузия
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Летний зной - это привычное дело для жителей Тбилиси. Впереди еще август, хотя уже в июле солнце печет так, что скрыться от него днем практически невозможно. И все же выход есть.
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Летняя жара накрыла Тбилиси: как спастись от палящего солнца - фото

10:47 27.07.2022 (обновлено: 13:38 29.07.2022)
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В Тбилиси лето в самом разгаре, хотя самый жаркий месяц еще впереди. Но уже днем под солнцем можно испытать дискомфорт и получить тепловой удар. Смотрите в фотоленте Sputnik, как дети спасаются от жары
Летний зной - это привычное дело для жителей Тбилиси. Впереди еще август, хотя уже в июле солнце печет так, что скрыться от него днем практически невозможно. И все же выход есть.
© photo: Sputnik / Stringer

Почему так жарко? Но ведь лето!

Почему так жарко? Но ведь лето! - Sputnik Грузия
1/12
© photo: Sputnik / Stringer

Почему так жарко? Но ведь лето!

© photo: Sputnik / Stringer

В такую погоду фонтаны - это спасение для детей, играющих на улице

В такую погоду фонтаны - это спасение для детей, играющих на улице - Sputnik Грузия
2/12
© photo: Sputnik / Stringer

В такую погоду фонтаны - это спасение для детей, играющих на улице

© photo: Sputnik / Stringer

Но сухие фонтаны - это и настоящее развлечение. Тут дети играют целыми днями

Но сухие фонтаны - это и настоящее развлечение. Тут дети играют целыми днями - Sputnik Грузия
3/12
© photo: Sputnik / Stringer

Но сухие фонтаны - это и настоящее развлечение. Тут дети играют целыми днями

© photo: Sputnik / Stringer

И под солнцем, и в прохладе

И под солнцем, и в прохладе - Sputnik Грузия
4/12
© photo: Sputnik / Stringer

И под солнцем, и в прохладе

© photo: Sputnik / Stringer

Сколько развлечений можно придумать, когда есть сухие фонтаны

Сколько развлечений можно придумать, когда есть сухие фонтаны - Sputnik Грузия
5/12
© photo: Sputnik / Stringer

Сколько развлечений можно придумать, когда есть сухие фонтаны

© photo: Sputnik / Stringer

Пробежать под палящим солнцем в струях холодной воды - это супер!

Пробежать под палящим солнцем в струях холодной воды - это супер! - Sputnik Грузия
6/12
© photo: Sputnik / Stringer

Пробежать под палящим солнцем в струях холодной воды - это супер!

© photo: Sputnik / Stringer

Приобщаются к веселью и пернатые. Им тоже хочется прохлады

Приобщаются к веселью и пернатые. Им тоже хочется прохлады - Sputnik Грузия
7/12
© photo: Sputnik / Stringer

Приобщаются к веселью и пернатые. Им тоже хочется прохлады

© photo: Sputnik / Stringer

А ведь еще впереди самый жаркий месяц лета - август

А ведь еще впереди самый жаркий месяц лета - август - Sputnik Грузия
8/12
© photo: Sputnik / Stringer

А ведь еще впереди самый жаркий месяц лета - август

© photo: Sputnik / Stringer

Задора у мальчишек и девчонок хватит на все лето

Задора у мальчишек и девчонок хватит на все лето - Sputnik Грузия
9/12
© photo: Sputnik / Stringer

Задора у мальчишек и девчонок хватит на все лето

© photo: Sputnik / Stringer

Хорошо, когда много энергии, и еще лучше, когда есть на что ее потратить

Хорошо, когда много энергии, и еще лучше, когда есть на что ее потратить - Sputnik Грузия
10/12
© photo: Sputnik / Stringer

Хорошо, когда много энергии, и еще лучше, когда есть на что ее потратить

© photo: Sputnik / Stringer

Хотя тут можно не только играть, но и общаться

Хотя тут можно не только играть, но и общаться - Sputnik Грузия
11/12
© photo: Sputnik / Stringer

Хотя тут можно не только играть, но и общаться

© photo: Sputnik / Stringer

Словом, уличные сухие фонтаны, которых в Тбилиси становится все больше с каждым годом, в летнее время просто незаменимы

Словом, уличные сухие фонтаны, которых в Тбилиси становится все больше с каждым годом, в летнее время просто незаменимы - Sputnik Грузия
12/12
© photo: Sputnik / Stringer

Словом, уличные сухие фонтаны, которых в Тбилиси становится все больше с каждым годом, в летнее время просто незаменимы

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