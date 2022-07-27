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Мэрия Тбилиси ведет борьбу с торговцами на Вокзальной площади - видео
Мэрия Тбилиси ведет борьбу с торговцами на Вокзальной площади - видео
Мэрия Тбилиси убирает ларьки и прилавки с Вокзальной площади. "Спецоперация" против уличных торговцев проходит под надзором полиции. Смотрите видео репортера... 27.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-27T17:52+0400
2022-07-27T17:52+0400
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Сотрудники муниципальной инспекции Тбилиси убрали с территории, прилегающей к Дезертирскому рынку и станции метро "Вокзальная", ларьки и прилавки, с которых велась незаконная уличная торговля. Мэрия Тбилиси очистила территорию на улицах Цабадзе, Тевдоре Мгвдели, Абастумани, Цинамдзгвришвили, а также на части проспектов Церетели и царицы Тамар. Работы по наведению порядка на территории проводили сотрудники "Тбилсервис групп". Тротуары и улицы помыли специальной пеной.
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видео, мультимедиа, видео-новости из грузии, уличная торговля, видео
Мэрия Тбилиси ведет борьбу с торговцами на Вокзальной площади - видео
17:52 27.07.2022 (обновлено: 14:39 29.07.2022)
Мэрия Тбилиси убирает ларьки и прилавки с Вокзальной площади. "Спецоперация" против уличных торговцев проходит под надзором полиции. Смотрите видео репортера Sputnik с места событий
Сотрудники муниципальной инспекции Тбилиси убрали с территории, прилегающей к Дезертирскому рынку и станции метро "Вокзальная", ларьки и прилавки, с которых велась незаконная уличная торговля.
Мэрия Тбилиси очистила территорию на улицах Цабадзе, Тевдоре Мгвдели, Абастумани, Цинамдзгвришвили, а также на части проспектов Церетели и царицы Тамар. Работы по наведению порядка на территории проводили сотрудники "Тбилсервис групп". Тротуары и улицы помыли специальной пеной.