https://sputnik-georgia.ru/20220727/meriya-tbilisi-vedet-borbu-s-torgovtsami-na-vokzalnoy-ploschadi---video-268670208.html

Мэрия Тбилиси ведет борьбу с торговцами на Вокзальной площади - видео

Мэрия Тбилиси ведет борьбу с торговцами на Вокзальной площади - видео

Мэрия Тбилиси убирает ларьки и прилавки с Вокзальной площади. "Спецоперация" против уличных торговцев проходит под надзором полиции. Смотрите видео репортера... 27.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-27T17:52+0400

2022-07-27T17:52+0400

2022-07-29T14:39+0400

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уличная торговля

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Сотрудники муниципальной инспекции Тбилиси убрали с территории, прилегающей к Дезертирскому рынку и станции метро "Вокзальная", ларьки и прилавки, с которых велась незаконная уличная торговля. Мэрия Тбилиси очистила территорию на улицах Цабадзе, Тевдоре Мгвдели, Абастумани, Цинамдзгвришвили, а также на части проспектов Церетели и царицы Тамар. Работы по наведению порядка на территории проводили сотрудники "Тбилсервис групп". Тротуары и улицы помыли специальной пеной.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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