https://sputnik-georgia.ru/20220727/milliardy-tonn-zolota-i-platiny-komu-dostanutsya-kosmicheskie-bogatstva-268875786.html

Миллиарды тонн золота и платины: кому достанутся космические богатства?

Миллиарды тонн золота и платины: кому достанутся космические богатства?

Американская компания AstroForge анонсировала готовую технологию извлечения платины из астероидов и объявила, что уже в следующем году отправит на орбиту... 27.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-27T12:01+0400

2022-07-27T12:01+0400

2022-08-01T19:23+0400

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Разработку полезных ископаемых в космосе обсуждают давно, однако ни один проект до сих пор не реализовали. Автор РИА Новости Владислав Стрекопытов выяснял, что позволило американцам стать первыми.Драгоценные астероидыВ Солнечной системе астрономы обнаружили сотни тысяч астероидов — небольших небесных тел, вращающихся вместе с планетами вокруг Солнца. Всего же, по оценкам ученых, их около двух миллионов. Большинство — в пределах главного пояса между орбитами Марса и Юпитера.Астероиды образовались из того же материала, что и Земля, — у них тот же набор химических элементов. Разве что наша планета прошла стадию гравитационной дифференциации, и сейчас основная часть тяжелых металлов — таких как никель, кобальт, железо, марганец, молибден, вольфрам, золото и платина — сосредоточена в ядре, а в верхних слоях земной коры их запасы весьма ограниченны. В астероидах же все элементы распределены относительно равномерно.Крупнейший представитель класса М — астероид Психея. По данным радиолокационных и спектральных исследований, он почти целиком состоит из железа и никеля. Если бы это космическое тело каким-то образом доставили к Земле и переработали, то стоимость одного только извлеченного железа составила бы десять тысяч квадриллионов долларов.Кроме того, суммарное содержание благородных металлов в нем достигает 0,5 процента. В пересчете на массу это 110 миллиардов тонн золота и платиноидов — рутения, родия, палладия, осмия, иридия и платины. Все они входят в число самых дефицитных и дорогостоящих видов сырья в мире. Неудивительно, что Психею всерьез рассматривают как объект номер один для добычи полезных ископаемых в космосе, а НАСА в ближайшие два года планирует отправить к нему исследовательскую миссию.Первые космические шахтерыДо AstroForge (пер. с англ. — "звездная кузница") проектами по добыче полезных ископаемых на астероидах занимались две другие частные американские компании. Первая — Planetary Resources — заявила о своих амбициозных планах в апреле 2012-го. Получив поддержку от инвесторов, ее основатели купили базу данных по всем околоземным астероидам с информацией о составе и орбитальных параметрах. И для поиска самых перспективных занялись разработкой малых космических телескопов.Годом позже, в 2013-м, появилась Deep Space Industries (DSI), объявившая целью создание космических аппаратов разной сложности и назначения — от спутников-разведчиков и охотников за фрагментами астероидов до гигантских транспортеров, космических обогатительных фабрик, заправочных станций и 3D-принтеров для печати изделий в условиях невесомости. Идея заключалась в том, чтобы весь добытый материал перерабатывать в космосе и там же реализовывать готовую продукцию — топливо или строительные конструкции.В начале 2019-го обе компании перестали существовать, не завершив ни одного проекта. Бизнес не проявил достаточного интереса к добыче полезных ископаемых в космосе: в основном потому, что идея в каком-то смысле была преждевременной. Инвесторов отпугивали не только технические сложности, связанные с полетами к астероидам, но и запредельная стоимость доставки.За прошедшие годы ситуация изменилась. Такие компании, как SpaceX и Blue Origin, предложили новые технологические решения. Сегодня стоимость отправки на орбиту килограмма груза в десять раз ниже, чем в начале 2010-х. А в перспективе она может упасть еще на порядок."Если это произойдет, случится революция, — считает создатель и директор инвестиционного фонда Orbita Capital Partners Евгений Кузнецов. — Космос станет доступным для огромного количества промышленных проектов. Их сейчас всерьез обсуждают, объем вложений в 2021-м вырос вдвое по отношению к 2020 году. Решение проблемы доступности привело к тому, что люди начали инвестировать в следующий этап технологий, связанный с ресурсами"."Звездная кузница"Этим воспользовались создатели компании AstroForge — стартапа из Калифорнии, о котором до мая 2020-го никто ничего не слышал. На официальной странице в интернете, кроме списка вакансий, информации нет.Известно, что учредители компании — космические инженеры Мэтт Джиалич и Хосе Акаин. Первый раньше работал в Virgin Orbit, где отвечал за авионику и полетное программное обеспечение, и в компании Bird, производящей электрические скутеры. Второй окончил факультет машиностроения Университета Санта-Клары в Калифорнии, проектировал робототехнику и микроспутники в НАСА, а затем в SpaceX был заместителем главного инженера на первом корабле Falcon 9 и ведущим инженером на первых четырех кораблях Dragon. Правда, в 2016-м Акаин решил закончить карьеру инженера и переквалифицировался в актера, режиссера и музыканта — играл в театре и кино, преподавал музыку.Авторы пока не рассказывают, в чем их ноу-хау. Принцип добычи описывают очень кратко: "Вместо того чтобы тащить весь астероид, мы разбиваем его, обогащаем на месте и возвращаем на Землю только ценную составляющую".Для обкатки технологии в условиях невесомости на низкую околоземную орбиту отправят тестовую версию добычного аппарата в виде кубсата — небольшого спутника массой двести килограммов. AstroForge уже заключила договор на его производство с британской OrbAstro. На орбите аппарат, как ожидают, будет извлекать платину из образца руды, доставленного с Земли.Примечательно, что раньше все планы по разработкам в космосе были сосредоточены на воде. Многие астероиды содержат лед, из которого при разделении на элементы можно получить кислород для дыхания экипажей космических экспедиций и водород — для ракетного топлива. Например, Planetary Resources предполагала к 2020 году создать первый космический "склад горючего". Но мечты так и не осуществились.

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