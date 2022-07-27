https://sputnik-georgia.ru/20220727/moroshkina-ivanishvili-ne-oligarkh-a-na-zapade-bogatye-lyudi-eto-monstry---video-268259225.html

Морошкина: Иванишвили не олигарх, а на Западе богатые люди это монстры - видео

Морошкина: Иванишвили не олигарх, а на Западе богатые люди это монстры - видео

Политолог и конфликтолог Лали Морошкина считает, что сегодня государствам необходимо не избавление от олигархов, а избавление от "монстров, которые находятся у... 27.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-27T08:00+0400

2022-07-27T08:00+0400

2022-07-29T14:27+0400

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лали морошкина

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Вначале Морошкина призвала западных политиков, которые призывают к борьбе с олигархами, обратить внимание на то, что происходит у них же на родине."Я очень люблю Европу. Это практически мой второй дом. Люблю Америку и часто там бываю. Но у меня такое ощущение, что от их лица с нами говорят какие-то монстры", - сказала Морошкина.Политолог считает, что в Грузии нет олигархов, а несколько богатых людей вообще находятся в рядах оппозиции или же поддерживают ее."В Грузии найдется парочка богатых людей, но в основном они в оппозиции. Потому что они нагребли, нагребли, а потом ушли спонсировать оппозицию, чтобы их никто не трогал ... и есть всего один меценат, который делает для Грузии добро, - это Бидзина Иванишвили", - сказала Морошкина.Как считает эксперт, если Запад действительно хочет деолигархизации, то начать нужно с Илона Маска и Билла Гейтса.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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