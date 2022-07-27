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"Мы осознали ошибки" – Ника Мелия обратился к бывшим избирателям "Грузинской мечты"
"Мы осознали ошибки" – Ника Мелия обратился к бывшим избирателям "Грузинской мечты"
Мелия признался, что бывшая правящая партия не провела избирательную реформу, чтобы оставаться у власти 27.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-27T13:30+0400
2022-07-27T13:33+0400
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грузинская мечта
ника мелия
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ТБИЛИСИ, 27 июл — Sputnik. Чтобы сделать бывших избирателей правящей партии союзниками "Единого национального движения" нужно признать ошибки, допущенные в прошлом, в частности, в судебной системе, заявил лидер ЕНД Ника Мелия в эфире телеканала "Мтавари архи".По словам лидера самой крупной на сегодняшний день оппозиционной партии, наличие "судей-рабов" было проблемой, но партия осознала свои ошибки."Я хочу, чтобы все наши потенциальные союзники поняли, что сегодняшнее "Национальное движение" отличается от других и учится на своих ошибках", – подчеркнул политик.По его словам, мыслящие избиратели перестали поддерживать "Грузинскую мечту" после того, как убедились в том, что правящая партия в действительности не проевропейская.В свое время "Национальное движение" точно так же, как "Грузинская мечта" сегодня, не приняло пропорциональную избирательную систему, потому что боялось победы оппозиции на выборах, подчеркнул Мелия.Лидер "Национального движения" уверен, что покорные судьи и плохая избирательная система довели страну до того, что она стоит на грани потери суверенитета.
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политика, грузия, новости, грузинская мечта, ника мелия, единое нацдвижение

"Мы осознали ошибки" – Ника Мелия обратился к бывшим избирателям "Грузинской мечты"

13:30 27.07.2022 (обновлено: 13:33 27.07.2022)
© photo: Sputnik / StringerНика Мелия. Акция протеста сторонников оппозиции и ЕНД в поддержку Саакашвили 19 ноября 2021 года
Ника Мелия. Акция протеста сторонников оппозиции и ЕНД в поддержку Саакашвили 19 ноября 2021 года - Sputnik Грузия, 1920, 27.07.2022
© photo: Sputnik / Stringer
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Мелия признался, что бывшая правящая партия не провела избирательную реформу, чтобы оставаться у власти
ТБИЛИСИ, 27 июл — Sputnik. Чтобы сделать бывших избирателей правящей партии союзниками "Единого национального движения" нужно признать ошибки, допущенные в прошлом, в частности, в судебной системе, заявил лидер ЕНД Ника Мелия в эфире телеканала "Мтавари архи".

"Если я скажу этому избирателю, который вчера поддерживал "Грузинскую мечту"... что судебная система была независимой при правлении "Национального движения", я никогда не сделаю этого человека своим союзником. Мы должны сказать им – да, когда "Национальное движение" было у власти, оно было без ума от судей-рабов", – сказал Мелия.

По словам лидера самой крупной на сегодняшний день оппозиционной партии, наличие "судей-рабов" было проблемой, но партия осознала свои ошибки.
"Я хочу, чтобы все наши потенциальные союзники поняли, что сегодняшнее "Национальное движение" отличается от других и учится на своих ошибках", – подчеркнул политик.
По его словам, мыслящие избиратели перестали поддерживать "Грузинскую мечту" после того, как убедились в том, что правящая партия в действительности не проевропейская.
В свое время "Национальное движение" точно так же, как "Грузинская мечта" сегодня, не приняло пропорциональную избирательную систему, потому что боялось победы оппозиции на выборах, подчеркнул Мелия.
Лидер "Национального движения" уверен, что покорные судьи и плохая избирательная система довели страну до того, что она стоит на грани потери суверенитета.
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