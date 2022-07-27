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Почему грузины не могут снять жилье в Тбилиси? Ситуация на рынке недвижимости
Почему грузины не могут снять жилье в Тбилиси? Ситуация на рынке недвижимости
С марта этого года в Грузию прибыло более 120 тысяч иностранцев из России, Украины и Беларуси. Многие из них остались жить в Грузии, что спровоцировало резкий... 27.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-27T20:00+0400
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Аренда квартиры с одной спальней в элитном районе Ваке раньше обходилась в 300 долларов, сейчас – около тысячи. Цены взлетели повсеместно – как в центре, так и на окраинах. Даже в спальных районах снять квартиру обойдется теперь примерно в 250 долларов. При средней зарплате в Грузии в 500 долларов теперь не каждый местный житель может позволить себе съемное жилье в столице.Например, иногородних студентов проблема коснулась в первую очередь. В начале лета Тбилисский государственный университет захлестнули акции протеста. Студенты требовали предоставить жилье либо возможность сдавать сессию в режиме онлайн. Сейчас каникулы, но молодежь грозится продолжить протесты осенью, если ситуация не изменится.Эксперты затрудняются ответить, что будет на рынке недвижимости в ближайшее время, но уверены, что конец лета станет переломным моментом.
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Почему грузины не могут снять жилье в Тбилиси? Ситуация на рынке недвижимости
20:00 27.07.2022 (обновлено: 14:40 29.07.2022)
С марта этого года в Грузию прибыло более 120 тысяч иностранцев из России, Украины и Беларуси. Многие из них остались жить в Грузии, что спровоцировало резкий рост цен на рынке недвижимости. Подробнее – в сюжете Sputnik Грузия
Аренда квартиры с одной спальней в элитном районе Ваке раньше обходилась в 300 долларов, сейчас – около тысячи. Цены взлетели повсеместно – как в центре, так и на окраинах. Даже в спальных районах снять квартиру обойдется теперь примерно в 250 долларов. При средней зарплате в Грузии в 500 долларов теперь не каждый местный житель может позволить себе съемное жилье в столице.
Например, иногородних студентов проблема коснулась в первую очередь. В начале лета Тбилисский государственный университет захлестнули акции протеста. Студенты требовали предоставить жилье либо возможность сдавать сессию в режиме онлайн. Сейчас каникулы, но молодежь грозится продолжить протесты осенью, если ситуация не изменится.
Эксперты затрудняются ответить, что будет на рынке недвижимости в ближайшее время, но уверены, что конец лета станет переломным моментом.