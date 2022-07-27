https://sputnik-georgia.ru/20220727/podachu-elektroenergii-vremenno-ogranichat-chasti-tbilisi-grafik-otklyucheniya-268878993.html

Подачу электроэнергии временно ограничат части Тбилиси: график отключения

Подачу электроэнергии временно ограничат части Тбилиси: график отключения

"Теласи" приносит извинения абонентам за дискомфорт – после завершения работ энергоснабжение абонентов возобновится 27.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-27T10:02+0400

2022-07-27T10:02+0400

2022-07-27T10:02+0400

электроэнергия

теласи

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компания "теласи"

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ТБИЛИСИ, 27 июл — Sputnik. Подача электроэнергии будет временно ограничена части Тбилиси в связи с проведением различных работ 27 июля, сообщили в компании "Теласи".В частности, в районе Самгори в связи с проведением неотложных работ с 10:00 до 18:00 ограничения коснутся жителей поселка Навтлуги, поселка Навтлуги-2, поселка Африка, Гардабанского шоссе, Кахетинского шоссе (частично), ул. Киндзмараули, Полиции, Энукидзе, Реваза Мамисашвили, Екатерины Багдавадзе, ГуматГЭС, Идумалис, Цискаришвили, ИнгуриГЭС, Джавахетской, Григола Лорткипанидзе, Мебагеобис, Мосткова, Левана Разикашвили, Чичинадзе, Гурджиева, Джамбула Цурцумия, Ирины Штенберг, Гиоргия Гвазава, Ильи Бахтадзе, Мераба Квилитая, Велис, Аладастурис, Корнелия Санадзе, Ирины Алексидзе, Эммы Лалаевой-Эдиберидзе и Гиоргия Одишелидзе. С 11:00 до 13:00 – поселка Орхеви (частично) и Варкетильского хозяйства.В Исанском районе в связи с проведением неотложных работ с 10:00 до 18:00 ограничения коснутся населения Кахетинского шоссе, пр. Царицы Святой Кетеван, ул. Дурмишидзе, Толенджи, Харабадзе, Цаленджихской и Какебетской.В связи с проведением неотложных работ с 11:00 до 17:00 ограничения коснутся жителей II квартала II микрорайона Вазисубани (частично), I, II кварталов III микрорайона Вазисубани, II квартала IV микрорайона Вазисубани (частично), поселка Вазисубани (частично), Фруктово-саженцевого хозяйства, ул. Вазис, Мамисаантубнис, Джумбера Лежава и Ашота Курапалати.В Мтацминдском и Крцанисском районах в связи с проведением неотложных работ с 10:00 до 18:00 электроснабжение ограничат жителям села Коджори (частично), ул. Димитрия Гулия, Диди Хеивнис, Бадагис, Владимира Цитланадзе, Сабатоно, Гулуа, Реваза Сирадзе и Крцанисской.В районе Дидубе в связи с проведением неотложных работ с 10:00 до 18:00 ограничения коснутся жителей III квартала Дигомского массива (частично), пр. Акакия Церетели (частично), ул. Микеладзе, Рафиела Агладзе, Мирцхулава и Цкалтубской.В Чугурети света с 10:00 до 17:00 не будет у жителей Фруктово-саженцевого хозяйства и ул. Рехи.В Ваке в связи с проведением неотложных работ с 11:00 до 16:00 ограничения коснутся жителей пр. Ильи Чавчавадзе (частично) и ул. Лежава.В Сабуртало в связи с переключениями в сети с 00:00 до 03:00 ограничения коснутся жителей Военного шоссе, аллеи Агмашенебели (частично), Дигомского учебного хозяйства, поселка Кошигора, села Дигоми (частично), села Зурговани (частично), пр. Царя Парнаваза (частично), ул. Деметре Тавдадебули, Петрице, Ста тысяч мучеников и Алекасандра Берулава.Сбой в электроснабжении возможен с 10:00 до 18:00 на аллее Агмашенебели (частично), в Дигомском учебном хозяйстве, I квартале Дигомского массива (частично), на ул. Курашвили, Шалвы Гогидзе и Кристине Шарашидзе.Компания "Теласи" приносит извинения абонентам за дискомфорт. После завершения работ энергоснабжение абонентов возобновится.

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электроэнергия, теласи, грузия, новости, общество, тбилиси, компания "теласи"