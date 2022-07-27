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Политолог: Еврокомиссия наказала "Грузинскую мечту" за суверенную позицию
Политолог: Еврокомиссия наказала "Грузинскую мечту" за суверенную позицию
Посол США в Грузии Келли Дегнан должна смириться, что грузинское общество выбирает самостоятельное мышление, а не заботу о мнении представителей Запада. Об... 27.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-27T11:00+0400
2022-07-27T11:00+0400
2022-07-29T14:38+0400
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Также политолог предположил, что отсрочкой рассмотрения вопроса о предоставлении Грузии статуса кандидата в ЕС Еврокомиссия "наказала" правящую партию "Грузинская мечта" за то, что она перестала быть радикально проевропейской и прозападной."Вернуть Грузию на радикально прозападную позицию – это ошибка, я думаю, потому что грузинское общество развилось, оно осознало, что радикализм – это не очень хорошо, что надо мыслить своим умом. Я понимаю, что послам это не нравится. Им не нравится, что Грузия больше не видит мир в одностороннем свете, но это нормальное развитие, и невозможно от этого отойти", - заявил Сихарулидзе.
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Политолог: Еврокомиссия наказала "Грузинскую мечту" за суверенную позицию
11:00 27.07.2022 (обновлено: 14:38 29.07.2022)
Посол США в Грузии Келли Дегнан должна смириться, что грузинское общество выбирает самостоятельное мышление, а не заботу о мнении представителей Запада. Об этом заявил политолог Арчил Сихарулидзе в эксклюзивном интервью Sputnik Грузия
Также политолог предположил, что отсрочкой рассмотрения вопроса о предоставлении Грузии статуса кандидата в ЕС Еврокомиссия "наказала" правящую партию "Грузинская мечта" за то, что она перестала быть радикально проевропейской и прозападной.
"Вернуть Грузию на радикально прозападную позицию – это ошибка, я думаю, потому что грузинское общество развилось, оно осознало, что радикализм – это не очень хорошо, что надо мыслить своим умом. Я понимаю, что послам это не нравится. Им не нравится, что Грузия больше не видит мир в одностороннем свете, но это нормальное развитие, и невозможно от этого отойти", - заявил Сихарулидзе.