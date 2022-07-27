https://sputnik-georgia.ru/20220727/premer-gruzii-vyletel-v-kazakhstan-268886177.html

Премьер Грузии вылетел в Казахстан

Премьер Грузии вылетел в Казахстан

Глава грузинского правительства продолжает осуществлять визиты в среднеазиатские страны 27.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-27T14:01+0400

2022-07-27T14:01+0400

2022-08-01T19:46+0400

политика

грузия

новости

казахстан

туркменистан

узбекистан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/19/261470691_0:50:1280:770_1920x0_80_0_0_d57df9931b6e115024f85e7d37622946.jpg

ТБИЛИСИ, 27 июл — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили отправился Казахстан во главе правительственной делегации, сообщает пресс-служба администрации правительства.По информации пресс-службы, в рамках визита глава правительства проведет двусторонние встречи на высоком уровне.Подготовку к визиту на днях в столице Казахстана обсудили заместитель министра иностранных дел Казахстана Ермухамбет Конуспаев и временный поверенный в делах Грузии Георгий Чхеидзе.На прошлой неделе премьер Грузии посетил с рабочим визитом Туркменистан и Узбекистан. Глава правительства Грузии обсудил на встречах с первыми лицами развитие торгово-экономических отношений, использование Грузии как транспортного коридора, вопросы энергетики и туризма.Грузия и Казахстан установили дипломатические отношения в июле 1992 года. Страны сотрудничают в сферах энергетики, транспорта и сельского хозяйства. Казахстан на протяжении лет был одним из крупных инвесторов Грузии. Эта среднеазиатская страна вкладывала деньги в сферы энергетики и туризма.Товарооборот между странами в январе-марте 2022 года составил 29,5 миллиона долларов, при этом экспорт в Казахстан вырос на 149,7% по сравнению с аналогичными показателями 2021 года и составил 23,7 миллиона долларов.

казахстан

туркменистан

узбекистан

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

политика, грузия, новости, казахстан, туркменистан, узбекистан