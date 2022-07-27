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Президент генассамблеи ООН ознакомился с туристическим потенциалом Грузии
Президент генассамблеи ООН ознакомился с туристическим потенциалом Грузии
Шахид провел встречу с первым заместителем Национальной администрации туризма Грузии 27.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-27T16:26+0400
2022-07-27T16:26+0400
2022-08-01T19:47+0400
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ТБИЛИСИ, 27 июл — Sputnik. Президент 76-й сессии Генассамблеи ООН Абдулла Шахид, который находится с визитом в Грузии, ознакомился с туристическим потенциалом страны, сообщает пресс-служба Национальной администрации туризма.Шахид провел встречу с первым заместителем Национальной администрации туризма Грузии Тамарой Кориаули. Встреча состоялась в селе Цинандали в винном регионе Кахети.Кориаули ознакомила Шахида с туристическим направлением Грузии, туристическим потенциалом региона Кахети, а также с проектами, которые осуществились и продолжают осуществляться в стране для восстановления сферы туризма.Шахид находится в Грузии по приглашению правительства Грузии. Это первый визит председателя ГА ООН в Грузию. Накануне он встретился с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили, председателем парламента Шалвой Папуашвили и министром иностранных дел Ильей Дарчиашвили. Также запланирована встреча с президентом Грузии Саломе Зурабишвили.Шахид посетит Дом юстиции, где ознакомится с действующей моделью предоставления государственных сервисов в одном пространстве. Также запланировано посещение представительства ООН в Грузии, где будут проведены встречи с представителями неправительственных организаций, участвующих в программах ООН.
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Президент генассамблеи ООН ознакомился с туристическим потенциалом Грузии
16:26 27.07.2022 (обновлено: 19:47 01.08.2022)
Шахид провел встречу с первым заместителем Национальной администрации туризма Грузии
ТБИЛИСИ, 27 июл — Sputnik. Президент 76-й сессии Генассамблеи ООН Абдулла Шахид, который находится с визитом в Грузии, ознакомился с туристическим потенциалом страны, сообщает пресс-служба Национальной администрации туризма.
Шахид провел встречу с первым заместителем Национальной администрации туризма Грузии Тамарой Кориаули. Встреча состоялась в селе Цинандали в винном регионе Кахети.
Кориаули ознакомила Шахида с туристическим направлением Грузии, туристическим потенциалом региона Кахети, а также с проектами, которые осуществились и продолжают осуществляться в стране для восстановления сферы туризма.
Шахид находится в Грузии по приглашению правительства Грузии. Это первый визит председателя ГА ООН в Грузию. Накануне он встретился с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили, председателем парламента Шалвой Папуашвили и министром иностранных дел Ильей Дарчиашвили. Также запланирована встреча с президентом Грузии Саломе Зурабишвили.
Шахид посетит Дом юстиции, где ознакомится с действующей моделью предоставления государственных сервисов в одном пространстве. Также запланировано посещение представительства ООН в Грузии, где будут проведены встречи с представителями неправительственных организаций, участвующих в программах ООН.