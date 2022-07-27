https://sputnik-georgia.ru/20220727/prezident-gruzii-pomilovala-11-zaklyuchennykh-268900497.html

Президент Грузии помиловала 11 заключенных

Президент Грузии помиловала 11 заключенных

Десять осужденных освобождены от дальнейшего отбывания наказания и покинут стены тюрем уже сегодня 27.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-27T17:28+0400

2022-07-27T17:28+0400

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ТБИЛИСИ, 27 июл — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили помиловала 11 осужденных, информацию распространяет администрация президента.Еще одному заключенному сокращен срок пребывания в тюрьме.По данным администрации президента, среди помилованных одна женщина.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, новости, политика, общество, президент грузии, помилование