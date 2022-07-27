Протесты во время Недели прайда в Тбилиси - фото
Всю последнюю неделю в Тбилиси проходили акции протеста против ЛГБТ-сообщества.
Всю последнюю неделю в Тбилиси проходили акции протеста против ЛГБТ-сообщества.
Причиной протестов стало проведение Недели прайда в столице Грузии.
Причиной протестов стало проведение Недели прайда в столице Грузии.
Однако в отличие от всех предыдущих лет, на этот раз удалось обойтись без каких-либо серьезных столкновений.
Однако в отличие от всех предыдущих лет, на этот раз удалось обойтись без каких-либо серьезных столкновений.
Это было заслугой полиции, не допустившей нарушения порядка и стычек протестующих с представителями ЛГБТ.
Это было заслугой полиции, не допустившей нарушения порядка и стычек протестующих с представителями ЛГБТ.
Хотя агрессивные высказывания имели место, до прямого столкновения дело не дошло.
Хотя агрессивные высказывания имели место, до прямого столкновения дело не дошло.
В случае малейшего нарушения общественного порядка полиция сразу задерживала протестующих.
В случае малейшего нарушения общественного порядка полиция сразу задерживала протестующих.
Протесты проходили не только у здания парламента Грузии на проспекте Руставели.
Протесты проходили не только у здания парламента Грузии на проспекте Руставели.
Участники протестов устраивали шествия по центральным улицам. Их акции собирали довольно много сторонников.
Участники протестов устраивали шествия по центральным улицам. Их акции собирали довольно много сторонников.
В последний день протестов участники митинга прошли шествием к офису правящей партии "Грузинская мечта", а потом к офису ЕС.
В последний день протестов участники митинга прошли шествием к офису правящей партии "Грузинская мечта", а потом к офису ЕС.
Таким образом, общее число задержанных в ходе акций в разных частях города составило несколько десятков человек.
Таким образом, общее число задержанных в ходе акций в разных частях города составило несколько десятков человек.
У офиса "Грузинской мечты" протестующие оставили разорванные флаги ЛГБТ-. Протесты во время Недели прайда организовывали представители "Консервативного движения" и "Альт-инфо".
У офиса "Грузинской мечты" протестующие оставили разорванные флаги ЛГБТ-. Протесты во время Недели прайда организовывали представители "Консервативного движения" и "Альт-инфо".
Кстати, все послы зарубежных стран назвали действия грузинской полиции по охране порядка во время Недели прайда "образцовыми".
Кстати, все послы зарубежных стран назвали действия грузинской полиции по охране порядка во время Недели прайда "образцовыми".