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Протесты во время Недели прайда в Тбилиси - фото

Протесты во время Недели прайда в Тбилиси - фото

В столице Грузии завершилась неделя Tbilisi Pride Week, организованная сторонниками ЛГБТ-сообщества. В дни Недели прайда полиция мобилизовала большое... 27.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-27T07:20+0400

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Завершающее мероприятие состоялось в субботу на горе Мтацминда в Тбилиси. Там прошел фестиваль Tbilisi Pride Fest. Но как в целом и вся Неделя, благодаря усилиям полиции, все прошло без каких-либо серьезных столкновений. Зато на фоне протестов.

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