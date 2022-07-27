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Противники ЛГБТ прошли шествием по центру Тбилиси – видео
Противники ЛГБТ прошли шествием по центру Тбилиси – видео
Противники ЛГБТ в субботу не удовлетворились акцией у парламента Грузии в Тбилиси и устроили шествие по центру города к офису правящей партии "Грузинская... 27.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-27T06:15+0400
2022-07-27T06:15+0400
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Организаторами субботней акции выступили представители "Консервативного движения" и "Альт-инфо". Они вместе со священниками опротестовывали мероприятия, которые проходили в столице Грузии с 28 июня по 2 июля в рамках "Недели прайда". Участники акции, которые пришли к зданию парламента со множеством плакатов, транспарантов и с грузинскими флагами, перекрыли движение по проспекту. Затем они устроили шествие по центру города. Полиция обратилась к участникам акции с призывом не нарушать общественный порядок и не допускать действий, нарушающих закон.
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видео, мультимедиа, протест, акции протеста, лгбт, видео-новости из грузии, лгбт-сообщество, видео
Противники ЛГБТ прошли шествием по центру Тбилиси – видео
06:15 27.07.2022 (обновлено: 14:19 29.07.2022)
Противники ЛГБТ в субботу не удовлетворились акцией у парламента Грузии в Тбилиси и устроили шествие по центру города к офису правящей партии "Грузинская мечта", а затем к офису ЕС
Организаторами субботней акции выступили представители "Консервативного движения" и "Альт-инфо". Они вместе со священниками опротестовывали мероприятия, которые проходили в столице Грузии с 28 июня по 2 июля в рамках "Недели прайда".
Участники акции, которые пришли к зданию парламента со множеством плакатов, транспарантов и с грузинскими флагами, перекрыли движение по проспекту. Затем они устроили шествие по центру города. Полиция обратилась к участникам акции с призывом не нарушать общественный порядок и не допускать действий, нарушающих закон.