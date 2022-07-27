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Противники ЛГБТ устроили крупную акцию в центре Тбилиси – видео
Противники ЛГБТ устроили крупную акцию в центре Тбилиси – видео
В центре Тбилиси у здания парламента на проспекте Руставели в субботу прошла крупная акция против ЛГБТ-сообщества. Смотрите видео Sputnik Грузия с места... 27.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-27T06:00+0400
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Представители "Консервативного движения" и "Альт-инфо" вместе со священниками опротестовывали мероприятия, которые проходят в столице Грузии с 28 июня по 2 июля в рамках "Недели прайда". Участники акции, которые пришли к зданию парламента со множеством плакатов и транспарантов и с грузинскими флагами, перекрыли движение по проспекту.
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видео, мультимедиа, протест, лгбт, видео-новости из грузии, акции протеста, лгбт-сообщество, видео

Противники ЛГБТ устроили крупную акцию в центре Тбилиси – видео

06:00 27.07.2022 (обновлено: 14:18 29.07.2022)
© video: Sputnik / Stringer
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В центре Тбилиси у здания парламента на проспекте Руставели в субботу прошла крупная акция против ЛГБТ-сообщества. Смотрите видео Sputnik Грузия с места событий
Представители "Консервативного движения" и "Альт-инфо" вместе со священниками опротестовывали мероприятия, которые проходят в столице Грузии с 28 июня по 2 июля в рамках "Недели прайда". Участники акции, которые пришли к зданию парламента со множеством плакатов и транспарантов и с грузинскими флагами, перекрыли движение по проспекту.
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