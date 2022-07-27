https://sputnik-georgia.ru/20220727/protivniki-lgbt-ustroili-krupnuyu-aktsiyu-v-tsentre-tbilisi---video-268111556.html

Противники ЛГБТ устроили крупную акцию в центре Тбилиси – видео

Противники ЛГБТ устроили крупную акцию в центре Тбилиси – видео

В центре Тбилиси у здания парламента на проспекте Руставели в субботу прошла крупная акция против ЛГБТ-сообщества. Смотрите видео Sputnik Грузия с места... 27.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-27T06:00+0400

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Представители "Консервативного движения" и "Альт-инфо" вместе со священниками опротестовывали мероприятия, которые проходят в столице Грузии с 28 июня по 2 июля в рамках "Недели прайда". Участники акции, которые пришли к зданию парламента со множеством плакатов и транспарантов и с грузинскими флагами, перекрыли движение по проспекту.

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