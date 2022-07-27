https://sputnik-georgia.ru/20220727/razgadana-novaya-prichina-snizheniya-dollara-268881365.html

Разгадана новая причина снижения доллара

Разгадана новая причина снижения доллара

На этом фоне вероятна очередная волна снижения курса доллара как минимум в ближайшие недели, прогнозирует эксперт 27.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-27T13:22+0400

2022-07-27T13:22+0400

2022-08-01T19:46+0400

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ТБИЛИСИ, 27 июл — Sputnik. Зафиксированный за последний год рост курса доллара был связан с расширением кредитных спредов, однако в ближайшее время они могут начать сужаться, что вкупе с другими факторами может привести к снижению курса доллара.Об этом агентству “Прайм” заявил ведущий аналитик отдела глобальных исследований “Открытие Инвестиции” Олег Сыроваткин.В связи с этим вероятна очередная волна снижения курса доллара как минимум в ближайшие недели, прогнозирует Сыроваткин. “Это может произойти на фоне вероятного сокращения кредитных спредов и вынужденного закрытия длинных позиций по доллару крупными спекулянтами”, - отметил он.

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