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Съемки "Ведьмака" остановили из-за болезни Генри Кавилла
Съемки "Ведьмака" остановили из-за болезни Генри Кавилла
Ожидается, что третья часть проекта "Ведьмак" выйдет в 2023 году 27.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-27T15:01+0400
2022-07-27T15:01+0400
2022-07-27T15:02+0400
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ТБИЛИСИ, 27 июл — Sputnik. Известный британский актер Генри Кавилл заразился коронавирусом – по этой причине съемки третьего сезона фэнтезийного сериала "Ведьмак" приостановили, пишет Redanian Intelligence.Известно, что после выходных киносъемки должны были продолжиться 25 июля, но этого не произошло. Официальной причины на тот момент не было известно. Однако накануне появились слухи, что Кавилл мог заболеть COVID-19. Эту информацию позже Redanian Intelligence подтвердили инсайдеры."Ведьмак" (The Witcher) – американо-польский фэнтезийный телесериал, снятый по мотивам одноименной серии романов Анджея Сапковского. Премьера первого сезона состоялась на стриминг-сервисе Netflix в декабре 2019 года.Генри Кавилл играет в сериале главную роль – Геральта из Ривии, мутанта, который зарабатывает, убивая чудовищ. Однажды в его жизни появляются девочка Цири и чародейка Йеннифэр. Первая стала ему дочерью, а вторая – возлюбленной. На Цири охотятся и Геральт готов на все, чтобы спасти ее.Ожидается, что третья часть проекта "Ведьмак" выйдет в 2023 году.
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генри кавилл , netflix, в мире, новости, шоу-бизнес
Съемки "Ведьмака" остановили из-за болезни Генри Кавилла
15:01 27.07.2022 (обновлено: 15:02 27.07.2022)
Ожидается, что третья часть проекта "Ведьмак" выйдет в 2023 году
ТБИЛИСИ, 27 июл — Sputnik.
Известный британский актер Генри Кавилл заразился коронавирусом – по этой причине съемки третьего сезона фэнтезийного сериала "Ведьмак" приостановили, пишет
Redanian Intelligence.
Известно, что после выходных киносъемки должны были продолжиться 25 июля, но этого не произошло. Официальной причины на тот момент не было известно. Однако накануне появились слухи, что Кавилл мог заболеть COVID-19. Эту информацию позже Redanian Intelligence подтвердили инсайдеры.
"Ведьмак" (The Witcher) – американо-польский фэнтезийный телесериал, снятый по мотивам одноименной серии романов Анджея Сапковского. Премьера первого сезона состоялась на стриминг-сервисе Netflix в декабре 2019 года.
Генри Кавилл играет в сериале главную роль – Геральта из Ривии, мутанта, который зарабатывает, убивая чудовищ. Однажды в его жизни появляются девочка Цири и чародейка Йеннифэр. Первая стала ему дочерью, а вторая – возлюбленной. На Цири охотятся и Геральт готов на все, чтобы спасти ее.
Ожидается, что третья часть проекта "Ведьмак" выйдет в 2023 году.