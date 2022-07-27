https://sputnik-georgia.ru/20220727/solonnikov-k-chemu-mozhet-privesti-otmena-shengenskikh-viz-dlya-rossiyan---video-268919753.html
Солонников: к чему может привести отмена шенгенских виз для россиян - видео
Солонников: к чему может привести отмена шенгенских виз для россиян - видео
Ситуация в ЕС вполне может дойти до прекращения европейскими государствами выдачи россиянам шенгенских виз 27.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-27T12:35+0400
2022-07-27T12:35+0400
2022-07-27T12:35+0400
евросоюз
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Это может полностью сломать всю визовую политику Евросоюза, считает директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников.Об этом, а также о безрассудных действиях финских депутатов, перспективах восстановления отношений России и Греции и заявлениях Брюсселя о возможности превращения Италии в "троянского коня" России в Европе, смотрите в нашем интервью.
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
евросоюз, россия, мультимедиа, видео, видео, визы
Солонников: к чему может привести отмена шенгенских виз для россиян - видео
Ситуация в ЕС вполне может дойти до прекращения европейскими государствами выдачи россиянам шенгенских виз
Это может полностью сломать всю визовую политику Евросоюза, считает директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников.
Об этом, а также о безрассудных действиях финских депутатов, перспективах восстановления отношений России и Греции и заявлениях Брюсселя о возможности превращения Италии в "троянского коня" России в Европе, смотрите в нашем интервью.