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Стало известно, какие лекарства станут в Грузии дешевле с 2023 года
Стало известно, какие лекарства станут в Грузии дешевле с 2023 года
Реформа позволит сократить расходы граждан на медикаменты, отмечают эксперты 27.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-27T18:31+0400
2022-07-27T18:31+0400
2022-07-27T18:31+0400
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ТБИЛИСИ, 27 июл — Sputnik. Минздрав Грузии с 2023 года планирует внедрить референтное ценообразование — реформа направлена на снижение цен на медикаменты.Согласно реформе, государство установит верхнюю границу цен – за какую цену надо будет продавать лекарства и осуществлять их импорт. Референтные цены распространятся на такие лекарства, которые будут финансироваться государством – это хронические и онкологические лечебные препараты. Но в дальнейшем список намерены увеличить.По словам руководителя управления инспектирования лекарств Агентства регулирования медицинской и фармацевтической деятельности Наны Шашиашвили, данная реформа позволит сократить расходы граждан на медикаменты.Ранее министр здравоохранения Грузии Зураб Азарашвили обсудил с экспертами Всемирного банка внедрение т. н. референтной цены на лекарства. Референтное ценообразование — это сравнение цен продукции производителя в стране производства и нескольких других странах, проводимое регулирующим органом.Происходит это так: все производители регистрируют в стране цену на лекарственное средство, а государственный регулятор, сравнив уровни цен в других странах, может выбрать порог входной цены на рынке, запретив продавцам превышать его.Напомним, для снижения цен на лекарства правительство Грузии открыло фармрынок для Турции. С середины января в Грузию из турецкого фармацевтического рынка уже поступили медикаменты более 200 наименований, в результате цены на лекарства сократились с 60% до 80%.В конце 2021 года премьер Ираклий Гарибашвили признал, что фармацевтический рынок страны нуждается в законодательных изменениях, в том числе в регулировании цен на лекарства.План действий фармацевтической сферы Минздрав Грузии разработал с помощью рекомендаций Агентства конкуренции, результатов исследования ВОЗ, местных и иностранных экспертов и с учетом международного опыта.
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минздрав грузии, минздрав, всемирный банк, турция, зураб азарашвили, ираклий гарибашвили, общество, новости, грузия
Стало известно, какие лекарства станут в Грузии дешевле с 2023 года
Реформа позволит сократить расходы граждан на медикаменты, отмечают эксперты
ТБИЛИСИ, 27 июл — Sputnik. Минздрав Грузии с 2023 года планирует внедрить референтное ценообразование — реформа направлена на снижение цен на медикаменты.
Согласно реформе, государство установит верхнюю границу цен – за какую цену надо будет продавать лекарства и осуществлять их импорт. Референтные цены распространятся на такие лекарства, которые будут финансироваться государством – это хронические и онкологические лечебные препараты. Но в дальнейшем список намерены увеличить.
По словам руководителя управления инспектирования лекарств Агентства регулирования медицинской и фармацевтической деятельности Наны Шашиашвили, данная реформа позволит сократить расходы граждан на медикаменты.
"С внедрением референтных цен доступ к лечебным средствам возрастет, а расход, который понесет государство и потребитель, сократится. Это система внедрена как в странах-членах ЕС, так и в странах, не являющихся членами ЕС, и они сумели сэкономить значительную сумму. Например, в Турции на третий год после внедрения референтных цен сэкономили 1 миллиард долларов", - заявила Шашиашвили.
Ранее министр здравоохранения Грузии Зураб Азарашвили обсудил с экспертами Всемирного банка внедрение т. н. референтной цены на лекарства. Референтное ценообразование — это сравнение цен продукции производителя в стране производства и нескольких других странах, проводимое регулирующим органом.
Происходит это так: все производители регистрируют в стране цену на лекарственное средство, а государственный регулятор, сравнив уровни цен в других странах, может выбрать порог входной цены на рынке, запретив продавцам превышать его.
Напомним, для снижения цен на лекарства правительство Грузии открыло фармрынок для Турции. С середины января в Грузию из турецкого фармацевтического рынка уже поступили медикаменты более 200 наименований, в результате цены на лекарства сократились с 60% до 80%.
В конце 2021 года премьер Ираклий Гарибашвили признал, что фармацевтический рынок страны нуждается в законодательных изменениях, в том числе в регулировании цен на лекарства.
План действий фармацевтической сферы Минздрав Грузии разработал с помощью рекомендаций Агентства конкуренции, результатов исследования ВОЗ, местных и иностранных экспертов и с учетом международного опыта.