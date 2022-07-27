https://sputnik-georgia.ru/20220727/stalo-izvestno-kakie-lekarstva-stanut-v-gruzii-deshevle-s-2023-goda-268936503.html

Стало известно, какие лекарства станут в Грузии дешевле с 2023 года

Стало известно, какие лекарства станут в Грузии дешевле с 2023 года

Реформа позволит сократить расходы граждан на медикаменты, отмечают эксперты 27.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-27T18:31+0400

2022-07-27T18:31+0400

2022-07-27T18:31+0400

минздрав грузии

минздрав

всемирный банк

турция

зураб азарашвили

ираклий гарибашвили

общество

новости

грузия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/07/1d/252450601_0:11:1921:1091_1920x0_80_0_0_b3fd41bd9e5e1a0eb49d3b94bbe2705b.jpg

ТБИЛИСИ, 27 июл — Sputnik. Минздрав Грузии с 2023 года планирует внедрить референтное ценообразование — реформа направлена на снижение цен на медикаменты.Согласно реформе, государство установит верхнюю границу цен – за какую цену надо будет продавать лекарства и осуществлять их импорт. Референтные цены распространятся на такие лекарства, которые будут финансироваться государством – это хронические и онкологические лечебные препараты. Но в дальнейшем список намерены увеличить.По словам руководителя управления инспектирования лекарств Агентства регулирования медицинской и фармацевтической деятельности Наны Шашиашвили, данная реформа позволит сократить расходы граждан на медикаменты.Ранее министр здравоохранения Грузии Зураб Азарашвили обсудил с экспертами Всемирного банка внедрение т. н. референтной цены на лекарства. Референтное ценообразование — это сравнение цен продукции производителя в стране производства и нескольких других странах, проводимое регулирующим органом.Происходит это так: все производители регистрируют в стране цену на лекарственное средство, а государственный регулятор, сравнив уровни цен в других странах, может выбрать порог входной цены на рынке, запретив продавцам превышать его.Напомним, для снижения цен на лекарства правительство Грузии открыло фармрынок для Турции. С середины января в Грузию из турецкого фармацевтического рынка уже поступили медикаменты более 200 наименований, в результате цены на лекарства сократились с 60% до 80%.В конце 2021 года премьер Ираклий Гарибашвили признал, что фармацевтический рынок страны нуждается в законодательных изменениях, в том числе в регулировании цен на лекарства.План действий фармацевтической сферы Минздрав Грузии разработал с помощью рекомендаций Агентства конкуренции, результатов исследования ВОЗ, местных и иностранных экспертов и с учетом международного опыта.

турция

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

минздрав грузии, минздрав, всемирный банк, турция, зураб азарашвили, ираклий гарибашвили, общество, новости, грузия