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Телави и Афула подписали соглашение о дружбе между городами
Телави и Афула подписали соглашение о дружбе между городами
Теперь города намерены сотрудничать в сферах сельского хозяйства, экономики, культуры, спорта и молодежи 27.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-27T19:55+0400
2022-07-27T19:55+0400
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ТБИЛИСИ, 27 июл — Sputnik. Мэр муниципалитета Телави Леван Андриашвили и мэр Афулы (Израиль) Авраам Элькабец подписали меморандум о дружбе между городами, сообщает пресс-служба мэрии Телавского района.Соглашение предусматривает активное сотрудничество между муниципалитетами двух городов в сферах сельского хозяйства и экономики, культуры, спорта и молодежи.На церемонии подписания присутствовали губернатор Кахети Ираклий Шиошвили, а также Чрезвычайный и Полномочный Посол Грузии в Израиле Лаша Жвания.Как отмечают в пресс-службе мэрии, меморандум был подписан при поддержке главы парламентской группы дружбы "Израиль-Грузия", депутата Гиви Миканадзе.По данным Центрального статистического бюро Израиля, население Афулы к началу 2020 года составляло 54 250 человек. Население Телави, по данным на 2020-й год, 19 599 человек.
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Телави и Афула подписали соглашение о дружбе между городами

19:55 27.07.2022
© Courtesy of Telavi City Hall Телави и Афула подписали соглашение о дружбе между городами
Телави и Афула подписали соглашение о дружбе между городами - Sputnik Грузия, 1920, 27.07.2022
© Courtesy of Telavi City Hall
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Теперь города намерены сотрудничать в сферах сельского хозяйства, экономики, культуры, спорта и молодежи
ТБИЛИСИ, 27 июл — Sputnik. Мэр муниципалитета Телави Леван Андриашвили и мэр Афулы (Израиль) Авраам Элькабец подписали меморандум о дружбе между городами, сообщает пресс-служба мэрии Телавского района.
© Courtesy of Telavi City Hall Телави и Афула подписали соглашение о дружбе между городами
Телави и Афула подписали соглашение о дружбе между городами - Sputnik Грузия, 1920, 27.07.2022
Телави и Афула подписали соглашение о дружбе между городами
© Courtesy of Telavi City Hall
Соглашение предусматривает активное сотрудничество между муниципалитетами двух городов в сферах сельского хозяйства и экономики, культуры, спорта и молодежи.
© Courtesy of Telavi City Hall Телави и Афула подписали соглашение о дружбе между городами
Телави и Афула подписали соглашение о дружбе между городами - Sputnik Грузия, 1920, 27.07.2022
Телави и Афула подписали соглашение о дружбе между городами
© Courtesy of Telavi City Hall
На церемонии подписания присутствовали губернатор Кахети Ираклий Шиошвили, а также Чрезвычайный и Полномочный Посол Грузии в Израиле Лаша Жвания.
© Courtesy of Telavi City Hall Телави и Афула подписали соглашение о дружбе между городами
Телави и Афула подписали соглашение о дружбе между городами - Sputnik Грузия, 1920, 27.07.2022
Телави и Афула подписали соглашение о дружбе между городами
© Courtesy of Telavi City Hall
Как отмечают в пресс-службе мэрии, меморандум был подписан при поддержке главы парламентской группы дружбы "Израиль-Грузия", депутата Гиви Миканадзе.
По данным Центрального статистического бюро Израиля, население Афулы к началу 2020 года составляло 54 250 человек. Население Телави, по данным на 2020-й год, 19 599 человек.
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