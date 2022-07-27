Телави и Афула подписали соглашение о дружбе между городами
© Courtesy of Telavi City Hall Телави и Афула подписали соглашение о дружбе между городами
© Courtesy of Telavi City Hall
Теперь города намерены сотрудничать в сферах сельского хозяйства, экономики, культуры, спорта и молодежи
ТБИЛИСИ, 27 июл — Sputnik. Мэр муниципалитета Телави Леван Андриашвили и мэр Афулы (Израиль) Авраам Элькабец подписали меморандум о дружбе между городами, сообщает пресс-служба мэрии Телавского района.
© Courtesy of Telavi City Hall Телави и Афула подписали соглашение о дружбе между городами
Телави и Афула подписали соглашение о дружбе между городами
© Courtesy of Telavi City Hall
Соглашение предусматривает активное сотрудничество между муниципалитетами двух городов в сферах сельского хозяйства и экономики, культуры, спорта и молодежи.
© Courtesy of Telavi City Hall Телави и Афула подписали соглашение о дружбе между городами
Телави и Афула подписали соглашение о дружбе между городами
© Courtesy of Telavi City Hall
На церемонии подписания присутствовали губернатор Кахети Ираклий Шиошвили, а также Чрезвычайный и Полномочный Посол Грузии в Израиле Лаша Жвания.
© Courtesy of Telavi City Hall Телави и Афула подписали соглашение о дружбе между городами
Телави и Афула подписали соглашение о дружбе между городами
© Courtesy of Telavi City Hall
Как отмечают в пресс-службе мэрии, меморандум был подписан при поддержке главы парламентской группы дружбы "Израиль-Грузия", депутата Гиви Миканадзе.
По данным Центрального статистического бюро Израиля, население Афулы к началу 2020 года составляло 54 250 человек. Население Телави, по данным на 2020-й год, 19 599 человек.