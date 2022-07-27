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Телави и Афула подписали соглашение о дружбе между городами

Телави и Афула подписали соглашение о дружбе между городами

Теперь города намерены сотрудничать в сферах сельского хозяйства, экономики, культуры, спорта и молодежи 27.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-27T19:55+0400

2022-07-27T19:55+0400

2022-07-27T19:55+0400

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ТБИЛИСИ, 27 июл — Sputnik. Мэр муниципалитета Телави Леван Андриашвили и мэр Афулы (Израиль) Авраам Элькабец подписали меморандум о дружбе между городами, сообщает пресс-служба мэрии Телавского района.Соглашение предусматривает активное сотрудничество между муниципалитетами двух городов в сферах сельского хозяйства и экономики, культуры, спорта и молодежи.На церемонии подписания присутствовали губернатор Кахети Ираклий Шиошвили, а также Чрезвычайный и Полномочный Посол Грузии в Израиле Лаша Жвания.Как отмечают в пресс-службе мэрии, меморандум был подписан при поддержке главы парламентской группы дружбы "Израиль-Грузия", депутата Гиви Миканадзе.По данным Центрального статистического бюро Израиля, население Афулы к началу 2020 года составляло 54 250 человек. Население Телави, по данным на 2020-й год, 19 599 человек.

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