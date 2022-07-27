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Тест: разгадайте головоломки для мозга
Тест: разгадайте головоломки для мозга
13 июля во всем мире празднуется день головоломок, приуроченный ко дню рождения Эрнё Рубика, получившего мировую известность за своё изобретение, которое он... 27.07.2022, Sputnik Грузия
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Sputnik Грузия подготовил несколько несложных (может, и сложных) задачек для вашего мозга.
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тесты, интерактив, тесты

Тест: разгадайте головоломки для мозга

21:15 27.07.2022 (обновлено: 19:04 29.07.2022)
© photo: Sputnik / Valery Titievsky / Перейти в фотобанкКубик Рубика - механическая головоломка
Кубик Рубика - механическая головоломка - Sputnik Грузия, 1920, 27.07.2022
© photo: Sputnik / Valery Titievsky
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13 июля во всем мире празднуется день головоломок, приуроченный ко дню рождения Эрнё Рубика, получившего мировую известность за своё изобретение, которое он создал в 1974 году
Sputnik Грузия подготовил несколько несложных (может, и сложных) задачек для вашего мозга.
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