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У директора инфекционной больницы в Грузии подтвердился коронавирус
У директора инфекционной больницы в Грузии подтвердился коронавирус
В первый раз Тенгиз Церцвадзе заразился коронавирусом в ноябре 2020 года 27.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-27T20:48+0400
2022-07-27T20:48+0400
2022-08-01T19:26+0400
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общество
тенгиз церцвадзе
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ТБИЛИСИ, 27 июл — Sputnik. Директор Тбилисской инфекционной больницы Тенгиз Церцвадзе инфицирован коронавирусом, об этом Первому каналу Грузии сообщили в службе в пресс-службе клиники.По информации больницы, у 74-летнего Церцвадзе течение болезни средней степени тяжести и он подлежит лечению.В первый раз Тенгиз Церцвадзе заразился коронавирусом в ноябре 2020 года. Тогда болезнь проходила в легкой форме, ему не нужно было находиться в стационаре и он проходил курс лечения на дому.За минувшую неделю в Грузии было выявлено 10 253 новых случая заболевания коронавирусом.Грузия стоит перед очередной, седьмой, волной распространения коронавируса. Случаи инфицирования коронавирусом за последние месяцы увеличились в разы. Еще в июне регистрировали 500-600 новых случаев в неделю, а в последнее время возросли до 6-7 тысяч.
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грузия, новости, общество, тенгиз церцвадзе, коронавирус covid-19
У директора инфекционной больницы в Грузии подтвердился коронавирус
20:48 27.07.2022 (обновлено: 19:26 01.08.2022)
В первый раз Тенгиз Церцвадзе заразился коронавирусом в ноябре 2020 года
ТБИЛИСИ, 27 июл — Sputnik. Директор Тбилисской инфекционной больницы Тенгиз Церцвадзе инфицирован коронавирусом, об этом Первому каналу Грузии сообщили в службе в пресс-службе клиники.
По информации больницы, у 74-летнего Церцвадзе течение болезни средней степени тяжести и он подлежит лечению.
В первый раз Тенгиз Церцвадзе заразился коронавирусом в ноябре 2020 года. Тогда болезнь проходила в легкой форме, ему не нужно было находиться в стационаре и он проходил курс лечения на дому.
За минувшую неделю в Грузии было выявлено 10 253 новых случая заболевания коронавирусом.
Грузия стоит перед очередной, седьмой, волной распространения коронавируса. Случаи инфицирования коронавирусом за последние месяцы увеличились в разы. Еще в июне регистрировали 500-600 новых случаев в неделю, а в последнее время возросли до 6-7 тысяч.