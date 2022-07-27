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Ухудшение ковид-ситуации в Грузии: главный инфекционист страны обратился к врачам
Ухудшение ковид-ситуации в Грузии: главный инфекционист страны обратился к врачам
По словам Церцвадзе, во всем мире увеличивается смертность от коронавируса 27.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-27T10:51+0400
2022-07-27T10:51+0400
2022-08-01T19:47+0400
грузия
общество
новости
коронавирус covid-19
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ТБИЛИСИ, 27 июл — Sputnik. Глава тбилисской инфекционной больницы Тенгиз Церцвадзе настоятельно просит всех врачей COVID-клиник, а также инфицированных пациентов своевременно использовать эффективные препараты против коронавируса, сообщает пресс-служба медучреждения.Речь идет о препаратах паксловид и ремдесивир. Церцвадзе просит ни в коем случае не использовать медикаменты, эффективность которых не доказана серьезными клиническими исследованиями и не имеют разрешения таких регулирующих органов, как FDA, EMA и других.Церцвадзе призывает не использовать такие препараты, как ивермектин, феварин, фавипиравир и колхицин.По словам Церцвадзе, во всем мире продолжается рост новых случаев коронавируса, увеличивается и смертность – 20 июля из-за коронавируса в мире умерли более двух тысяч человек."Это для тех, кто не воспринимает COVID, вызванный штаммами "омикрон" серьезно. В последнее время в Грузии наблюдается значительный рост новых случаев COVID, но, к счастью, показатели смертности по сей день остаются на минимальном показателе, на одном из самых низких в мире", – заявил Церцвадзе.По мнению Церцвадзе, это обусловлено исправной работой системы здравоохранения страны. "COVID никуда не ушел и, предположительно, еще долго сохранится, как одна из респираторных инфекций. Соответственно, мы должны научиться жить с COVID, и с помощью правильного эпидемиологического и клинического управления сохранить случаи смерти на минимальном показателе, а также избежать негативного влияния COVID на качество жизни и экономику", – отметил Церцвадзе.Добиться этого можно через вакцинацию, своевременную диагностику, коммуникацию с врачом и правильное лечение, утверждает специалист. Церцвадзе призывает всех при первых же симптомах, которые, кстати, ничем не отличаются от других респираторных инфекций, сделать тест.Грузия стоит перед очередной, седьмой, волной распространения коронавируса. Случаи инфицирования коронавирусом за последние месяцы увеличились в разы. Еще в июне регистрировали 500-600 новых случаев в неделю, а в последнее время возросли до 6-7 тысяч.По последним данным, с начала пандемии в Грузии зафиксировано 1 675 966 случаев инфицирования, 16 854 скончались. На данный момент в стране показатель положительно увеличился до 10,84.Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, общество, новости, коронавирус covid-19
Ухудшение ковид-ситуации в Грузии: главный инфекционист страны обратился к врачам
10:51 27.07.2022 (обновлено: 19:47 01.08.2022)
По словам Церцвадзе, во всем мире увеличивается смертность от коронавируса
ТБИЛИСИ, 27 июл — Sputnik. Глава тбилисской инфекционной больницы Тенгиз Церцвадзе настоятельно просит всех врачей COVID-клиник, а также инфицированных пациентов своевременно использовать эффективные препараты против коронавируса, сообщает пресс-служба медучреждения.
Речь идет о препаратах паксловид и ремдесивир. Церцвадзе просит ни в коем случае не использовать медикаменты, эффективность которых не доказана серьезными клиническими исследованиями и не имеют разрешения таких регулирующих органов, как FDA, EMA и других.
Церцвадзе призывает не использовать такие препараты, как ивермектин, феварин, фавипиравир и колхицин.
"Так мы спасем жизни тысячи COVID-больных", – утверждает главный инфекционист страны.
По словам Церцвадзе, во всем мире продолжается рост новых случаев коронавируса, увеличивается и смертность – 20 июля из-за коронавируса в мире умерли более двух тысяч человек.
"Это для тех, кто не воспринимает COVID, вызванный штаммами "омикрон" серьезно. В последнее время в Грузии наблюдается значительный рост новых случаев COVID, но, к счастью, показатели смертности по сей день остаются на минимальном показателе, на одном из самых низких в мире", – заявил Церцвадзе.
По мнению Церцвадзе, это обусловлено исправной работой системы здравоохранения страны.
"COVID никуда не ушел и, предположительно, еще долго сохранится, как одна из респираторных инфекций. Соответственно, мы должны научиться жить с COVID, и с помощью правильного эпидемиологического и клинического управления сохранить случаи смерти на минимальном показателе, а также избежать негативного влияния COVID на качество жизни и экономику", – отметил Церцвадзе.
Добиться этого можно через вакцинацию, своевременную диагностику, коммуникацию с врачом и правильное лечение, утверждает специалист.
Церцвадзе призывает всех при первых же симптомах, которые, кстати, ничем не отличаются от других респираторных инфекций, сделать тест.
Грузия стоит перед очередной, седьмой, волной распространения коронавируса. Случаи инфицирования коронавирусом за последние месяцы увеличились в разы. Еще в июне регистрировали 500-600 новых случаев в неделю, а в последнее время возросли до 6-7 тысяч.
По последним данным, с начала пандемии в Грузии зафиксировано 1 675 966 случаев инфицирования, 16 854 скончались. На данный момент в стране показатель положительно увеличился до 10,84.
Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.